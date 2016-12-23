Джонни Депп подал в суд на Эмбер Херд и требует денег
Актер требует, чтобы Херд возместила ему расходы на адвокатов
Конца и края в затянувшемся бракоразводном процессе Джонни Деппа и Эмбер Херд не видно: только было супруги договорятся о разделе имущества и согласуют сумму отступных для Эмбер, как что-нибудь да обязательно произойдет. То Херд обратится в суд, требуя взыскать с Деппа положенные ей деньги, то адвокаты Джонни начинают затягивать процесс.
На этот раз свой ход сделал Депп: он подал заявление в суд Лос-Анджелеса, о содержимом которого через пару часов стало известно и журналистам. Актер требует, чтобы Эмбер возместила ему судебные издержки и расходы на адвокатов — всего около 100 тысяч долларов. Именно в такую сумму Деппу обошлось последнее разбирательство в суде, инициированное Эмбер ("совершенно ненужное", говорится в документах), а в целом счет за услуги юристов уже превысил миллион долларов. Неудивительно, ведь дело Деппа ведет один из самых дорогостоящих адвокатов в Голливуде, профи по громким и скандальным разводам — Лора Вассер.
Поскольку именно Херд в последний раз настояла на очередном слушании, Депп считает, что она и должна платить за расходы. Настроен актер весьма серьезно: если Эмбер в течение 10 дней не переведет ему деньги, Джонни просто вычтет эти 100 тысяч из общей суммы, что он обязан выплатить девушке по условиям развода.
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