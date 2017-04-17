Джонни Деппу и Ванессе Паради не нравится бойфренд дочери

Роман Лили-Роуз Депп с Эшем Стайместом вызывает серьезное беспокойство у ее родителей. Лили-Роуз, которой в мае исполнится только 18, начала встречаться с 25-летним Стайместом два года назад, будучи несовершеннолетней. Джонни Депп и Ванесса Паради не скрывают озабоченности личной жизнью дочери.

"Бойфренд Лили-Роуз им не понравился с самого начала, и вызвано это было не только приличной разницей в возрасте, но и опытом неудавшегося брака. Эш был женат меньше двух лет, от этого брака с моделью Мэйли Дойл у него есть ребенок, дочь Саммер, которой недавно исполнилось пять лет. Тот факт, что роман Эша и Лили-Роуз оказался не сиюминутным, беспокоит ее родителей не на шутку", – сообщают инсайдеры.

О романе дочери Джонни Деппа и Эша Стайместа СМИ узнали в октябре 2015 года, когда молодых людей несколько раз видели вместе на парижских улицах. Официальный выход в свет состоялся через полгода. Стаймест — модель, на его счету работы с Balenciaga, кроме того, он играет в группе Bones.