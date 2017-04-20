Джордж и Амаль Клуни не могут выбрать имена своим детям

Сегодня, 19:00

Актер с женой вовсю готовятся к переменам в жизни

Джордж и Амаль Клуни. Фото: AFP
Джордж и Амаль Клуни. Фото: AFP

По сообщениям западных СМИ, Джордж Клуни и его супруга уже выбрали место, где должны появиться на свет близнецы, которых сейчас вынашивает Амаль.

Как стало известно, Джордж с женой планируют, что Амаль, о беременности которой стало известно в январе этого года, будет рожать в Лондоне. Более того, несколько первых лет после появления близнецов на свет супруги намерены прожить в Британии. А в дальнейшем они намерены проводить время  то в своем доме в Беркшире, то в Италии, то в Америке. Однако, как заявил актер, после рождения детей он и Амаль больше не будут рисковать, как они это делали прежде, посещая "опасные" точки мира – вроде Конго или Судана. "Мы решили, что на нас будет лежать большая ответственность, как на родителях, и мы не будем иметь права подвергать себя опасностям…", – объяснил Клуни в своем недавнем интервью.

Что же касается имен для пока что не родившихся близнецов, то с ними будущие родители пока что не определились. Как признался  Клуни, принять окончательное решение им мешают многочисленные друзья Джорджа, которые совершенно задразнили актера, который впервые станет папой в 56 лет. "Стоит мне назвать какое-нибудь имя для мальчика, как они начинают: "Эй, только не это! Ты что не помнишь, так зовут того премьер-министра!" Или если я упомяну, что хотел бы назвать девочку Сьюзан, как слышу: "Ха, ты что забыл тетушку Сьюзан?!", – рассказал Джордж. Амаль Клуни должна родить не раньше июня.
актер, друзья, клуни, Джордж Клуни, супруги, рожать

Вы сейчас просматриваете новость "Джордж и Амаль Клуни не могут выбрать имена своим детям". Другие Новости про звезд смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

7 дней

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Звезды

Джулия Робертс. Фото: AFP

49-летнюю Джулию Робертс назвали самой красивой женщиной года по версии People

Вчера, 17:10

Впервые она появилась на обложке номера "Самые красивые люди" в 1991 году, когда ей было всего 23

Звезды

Джордж и Амаль Клуни. Фото: AFP

Беременная Амаль Клуни выставила мужа из спальни

14 Апреля, 02:15

Из-за беременности Амаль чутко спит, а Джордж мешает ей своим храпом

Звезды

Джордж Клуни. Фото: AFP

Джордж Клуни заявил, что ему стыдно за фильм "Бэтмен и Робин"

6 Апреля, 02:26

Актер признался в убийстве Бэтмена

Звезды

Джордж Клуни. Фото: AFP

Джордж Клуни выселил своих соседей в отель

5 Апреля, 16:30

Реконструкцию своего поместья супружеская чета Клуни затеяла в преддверии прибавления в семействе

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования