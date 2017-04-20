Джордж и Амаль Клуни не могут выбрать имена своим детям

По сообщениям западных СМИ, Джордж Клуни и его супруга уже выбрали место, где должны появиться на свет близнецы, которых сейчас вынашивает Амаль.

Как стало известно, Джордж с женой планируют, что Амаль, о беременности которой стало известно в январе этого года, будет рожать в Лондоне. Более того, несколько первых лет после появления близнецов на свет супруги намерены прожить в Британии. А в дальнейшем они намерены проводить время то в своем доме в Беркшире, то в Италии, то в Америке. Однако, как заявил актер, после рождения детей он и Амаль больше не будут рисковать, как они это делали прежде, посещая "опасные" точки мира – вроде Конго или Судана. "Мы решили, что на нас будет лежать большая ответственность, как на родителях, и мы не будем иметь права подвергать себя опасностям…", – объяснил Клуни в своем недавнем интервью.

Что же касается имен для пока что не родившихся близнецов, то с ними будущие родители пока что не определились. Как признался Клуни, принять окончательное решение им мешают многочисленные друзья Джорджа, которые совершенно задразнили актера, который впервые станет папой в 56 лет. "Стоит мне назвать какое-нибудь имя для мальчика, как они начинают: "Эй, только не это! Ты что не помнишь, так зовут того премьер-министра!" Или если я упомяну, что хотел бы назвать девочку Сьюзан, как слышу: "Ха, ты что забыл тетушку Сьюзан?!", – рассказал Джордж. Амаль Клуни должна родить не раньше июня.