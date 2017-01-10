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Джордж Клуни раскритиковал Трампа за нападки на Мэрил Стрип (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7867/32_main.1484037447.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7867/32_tn.1484037447.jpg Звезды Актер отметил, что в настоящее время нужно надеяться, что Трамп "не разрушит все" и, что он будет достойно работать

Джордж Клуни раскритиковал Трампа за нападки на Мэрил Стрип (фото)

Сегодня, 10:39

Актер отметил, что в настоящее время нужно надеяться, что Трамп "не разрушит все" и, что он будет достойно работать

Американский актер Джордж Клуни жестко раскритиковал избранного президента США Дональда Трампа за нападки на его коллегу – актрису Мэрил Стрип, передает People.

В воскресенье на торжественной церемонии, которая транслировалась телекомпанией NBC, Стрип вспомнила, как в 2015 году Трамп передразнил репортера-инвалида The New York Times. Позже Дональд Трамп ответил на обвинения Стрип, назвав ее "приверженкой Хилари [Клинтон]" и переоцененной актрисой.

При этом Клуни, который также поддерживал Клинтон, пошутил, то Стрип, возможно, самая "переоцененная" актриса всех времен.

"Мы с ней работали вместе над "Бесподобным мистером Фоксом" в роли мужа и жены, и я скажу вам, что даже как лиса, как лисица, она переоценена", – заявил Клуни и поинтересовался, не должен ли Трамп управлять страной.

По словам артиста, он не голосовал за Трампа. "Я не поддерживаю его, я не думаю, что он – правильный выбор", – подчеркнул Клуни, которого цитирует The Guardian.

Кроме того, актер отметил, что в настоящее время нужно надеяться, что Трамп "не разрушит все", что он будет достойно работать, поскольку если США падут, произойдут "действительно ужасные вещи".

"Поэтому вы должны надеяться, что он сможет. Я не вижу никаких признаков этого", – подытожил Клуни.
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Источник:

gazeta.ru

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