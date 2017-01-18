Джордж Клуни с женой приехал на Всемирный экономический форум в Давосе (фото) Сегодня, 16:09 Просмотров: ...

Для выхода в свет Клуни выбрала винтажный наряд Chanel из весенне-летней коллекции 1963 года

Джордж Клуни с супругой. Фото: REX