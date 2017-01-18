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Джордж Клуни с женой приехал на Всемирный экономический форум в Давосе (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7894/67_main.1484747842.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7894/67_tn.1484747842.jpg Звезды Для выхода в свет Клуни выбрала винтажный наряд Chanel из весенне-летней коллекции 1963 года

Джордж Клуни с женой приехал на Всемирный экономический форум в Давосе (фото)

Сегодня, 16:09

Для выхода в свет Клуни выбрала винтажный наряд Chanel из весенне-летней коллекции 1963 года

Джордж Клуни с супругой. Фото: REX
Джордж Клуни с супругой. Фото: REX

Голливудский актер Джордж Клуни вместе с супругой, юристом Амаль Клуни приехали на Всемирный экономический форум в Давосе, сообщает Hello.

По данным издания, звездная пара посетила специальный вечер, посвященный влиятельным женщинам.

Для выхода в свет Клуни выбрала винтажный наряд Chanel из весенне-летней коллекции 1963 года.

Отмечается, что еще одной почетной гостьей была знаменитая клиентка Клуни, правозащитница Надя Мурад, передает People.

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Фото опубликовано George Amal (@clooneys_enemies_of_democracy)

Ужин также посетили вице-президент США Джо Байден, председатель КНР Си Цзиньпин.

Ранее Шакире вручили премию на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
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