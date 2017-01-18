Джордж Клуни с женой приехал на Всемирный экономический форум в Давосе (фото)
Для выхода в свет Клуни выбрала винтажный наряд Chanel из весенне-летней коллекции 1963 года
Голливудский актер Джордж Клуни вместе с супругой, юристом Амаль Клуни приехали на Всемирный экономический форум в Давосе, сообщает Hello.
По данным издания, звездная пара посетила специальный вечер, посвященный влиятельным женщинам.
Для выхода в свет Клуни выбрала винтажный наряд Chanel из весенне-летней коллекции 1963 года.
Отмечается, что еще одной почетной гостьей была знаменитая клиентка Клуни, правозащитница Надя Мурад, передает People.
Ужин также посетили вице-президент США Джо Байден, председатель КНР Си Цзиньпин.
Ранее Шакире вручили премию на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
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