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Джордж Майкл мог умереть от героина – СМИ http://www.segodnya.ua/img/article/7835/57_main.1482843038.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7835/57_tn.1482843038.jpg Звезды Партнер британского музыканта раскрыл подробности смерти возлюбленного

Джордж Майкл мог умереть от героина – СМИ

Вчера, 15:00

Партнер британского музыканта раскрыл подробности смерти возлюбленного

Джордж Майкл. Фото: AFP
Джордж Майкл. Фото: AFP

Партнер британского музыканта Джорджа Майкла, скончавшегося 25 декабря на 54-м году жизни, раскрыл подробности смерти возлюбленного. По словам Фади Фаваза, Майкл лежал мертвым в своей постели, когда стилист зашел за ним, чтобы вместе отпраздновать Рождество. Знакомые певца говорят, что тот сидел на героине, сообщает Telegraph.

Фади Фаваз рассказал, что пришел домой к Майклу, чтобы разбудить его, однако певец был уже мертв. "Мы до сих пор не знаем, что случилось с Джорджем. Нас ждал рождественский ужин. Мне сейчас очень тяжело. Давайте помнить Майкла таким, какой он был, а именно невероятно красивым и талантливым человеком", — рассказал Фаваз.

"В последнее время Майклу было непросто, но он все равно с нетерпением ждал Рождества, чтобы оставить все невзгоды в прошлом", — добавил стилист.

В последние годы знаменитый певец вел гедонистический образ жизни, сообщил журналистам источник, который был близко знаком с Майклом. По словам анонима, артист страдал от героиновой зависимости и несколько раз проходил длительные курсы лечения. "Незадолго до смерти он попал в больницу из-за передозировки. Удивительно, что Майкл продержался так долго, имея столь серьезные проблемы", — рассказал источник.

Бывший менеджер покойного артиста Майкл Липмэн подтвердил, что сердечный приступ – распространенная причина смерти у героиновых наркоманов.
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Источник:

Вести.Ru

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