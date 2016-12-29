Джордж Майкл оставил неизданных материалов на три альбома – СМИ

Фанаты могут никогда их и не услышать, ведь хранятся они в личной коллекции артиста

Британский музыкант Джордж Майкл оставил неизданных материалов более чем на три альбома, сообщает The Sun.

По данным издания, фанаты могут никогда их и не услышать, ведь хранятся они в личной коллекции артиста.

Эту же ситуацию прокомментировал бывший коллега Майкла по группе Wham! Эндрю Риджли: "Джордж Майкл контролировал всю свою продукцию. Ни у меня, ни у кого-либо еще нет права нарушать этот принцип".

Ранее сообщалось, что 25 декабря скончался певец Джордж Майкл. Позже СМИ назвали вероятную причину смерти Джорджа Майкла.

Позже СМИ рассказали, как выглядит дом, где умер Джордж Майкл.