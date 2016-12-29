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Джордж Майкл оставил неизданных материалов на три альбома – СМИ http://www.segodnya.ua/img/article/7842/95_main.1483009209.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7842/95_tn.1483009209.jpg Звезды Фанаты могут никогда их и не услышать, ведь хранятся они в личной коллекции артиста

Джордж Майкл оставил неизданных материалов на три альбома – СМИ

Сегодня, 13:09

Фанаты могут никогда их и не услышать, ведь хранятся они в личной коллекции артиста

Джордж Майкл контролировал всю свою продукцию. Фото: AFP
Джордж Майкл контролировал всю свою продукцию. Фото: AFP

Британский музыкант Джордж Майкл оставил неизданных материалов более чем на три альбома, сообщает The Sun.

По данным издания, фанаты могут никогда их и не услышать, ведь хранятся они в личной коллекции артиста.

Эту же ситуацию прокомментировал бывший коллега Майкла по группе Wham! Эндрю Риджли: "Джордж Майкл контролировал всю свою продукцию. Ни у меня, ни у кого-либо еще нет права нарушать этот принцип".

Ранее сообщалось, что 25 декабря скончался певец Джордж Майкл. Позже СМИ назвали вероятную причину смерти Джорджа Майкла.

Позже СМИ рассказали, как выглядит дом, где умер Джордж Майкл.
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