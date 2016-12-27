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Джордж Майкл работал волонтером в приюте для бездомных http://www.segodnya.ua/img/article/7835/14_main.1482838592.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7835/14_tn.1482838592.jpg Звезды Артист хотел сохранить анонимность, чтобы избежать внимания прессы

Джордж Майкл работал волонтером в приюте для бездомных

Вчера, 14:00

Артист хотел сохранить анонимность, чтобы избежать внимания прессы

Джордж Майкл. Фото: AFP
Джордж Майкл. Фото: AFP

Певец Джордж Майкл, скончавшийся в субботу в Англии, последнее время работал в ночлежке для бездомных, предпочитая сохранять анонимность, сообщает газета Independent со ссылкой на коллегу артиста.

Джордж Майкл скончался накануне в возрасте 53 лет у себя дома в английском графстве Оксфордшир. Полиция оценивает его смерть как "внезапную, но не подозрительную". СМИ сообщали, что причиной могла стать сердечная недостаточность.

"Майкл работал в ночлежке, там же, где была волонтером я. Я никогда никому не рассказывала об этом, как он просил. Он был таким человеком", — приводит издание слова активиста благотворительной организации Эмилин Мондо.

По ее мнению, артист хотел сохранить анонимность, чтобы избежать внимания прессы.
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Источник:

РИА Новости

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