Джордж Майкл работал волонтером в приюте для бездомных

Певец Джордж Майкл, скончавшийся в субботу в Англии, последнее время работал в ночлежке для бездомных, предпочитая сохранять анонимность, сообщает газета Independent со ссылкой на коллегу артиста.

Джордж Майкл скончался накануне в возрасте 53 лет у себя дома в английском графстве Оксфордшир. Полиция оценивает его смерть как "внезапную, но не подозрительную". СМИ сообщали, что причиной могла стать сердечная недостаточность.

"Майкл работал в ночлежке, там же, где была волонтером я. Я никогда никому не рассказывала об этом, как он просил. Он был таким человеком", — приводит издание слова активиста благотворительной организации Эмилин Мондо.

По ее мнению, артист хотел сохранить анонимность, чтобы избежать внимания прессы.