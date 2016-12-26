Джордж Майкл тайно тратил миллионы долларов на благотворительность
Певец дал 15 тысяч фунтов женщине, которая заявила в программе, что ей нужны деньги на экстракорпоральное оплодотворение
Британский певец Джордж Майкл тайно тратил миллионы на благотворительность, сообщает ITV.
По данным издания, певец был очень щедрым благотворителем, который не распространялся о помощи другим.
В частности, ведущий Ричард Осман рассказал в twitter, что одна женщина в программе Deal Or No Deal заявила, что ей нужно 15 тысяч фунтов на экстракорпоральное оплодотворение.
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"Джордж Майкл тайно позвонил на следующий день и дал ей эти £15 тыс.", – написал Осман.
A woman on 'Deal Or No Deal' told us she needed £15k for IVF treatment. George Michael secretly phoned the next day and gave her the £15k.— Richard Osman (@richardosman) 26 декабря 2016 г.
В 1997 году мать Майкла умерла от рака. Почти через 10 лет артист дал специальный бесплатный концерт в Лондоне для медсестер национальной службы здравоохранения в знак благодарности за помощь матери.
Кроме того, Майкл помог многим детям через пожертвования в Childline, он поддерживал и другие благотворительные организации, в том числе Terrence Higgins Trust и Macmillan Cancer Support.
Ранее сообщалось, что скончался певец Джордж Майкл. Позже СМИ назвали вероятную причину смерти Джорджа Майкла.
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