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Джордж Майкл тайно тратил миллионы долларов на благотворительность http://www.segodnya.ua/img/article/7832/25_main.1482760401.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7832/25_tn.1482760401.jpg Звезды Певец дал 15 тысяч фунтов женщине, которая заявила в программе, что ей нужны деньги на экстракорпоральное оплодотворение

Джордж Майкл тайно тратил миллионы долларов на благотворительность

Сегодня, 16:09

Певец дал 15 тысяч фунтов женщине, которая заявила в программе, что ей нужны деньги на экстракорпоральное оплодотворение

Певец не афишировал свои пожертвования. Фото: AFP
Певец не афишировал свои пожертвования. Фото: AFP

Британский певец Джордж Майкл тайно тратил миллионы на благотворительность, сообщает ITV.

По данным издания, певец был очень щедрым благотворителем, который не распространялся о помощи другим.

В частности, ведущий Ричард Осман рассказал в twitter, что одна женщина в программе Deal Or No Deal заявила, что ей нужно 15 тысяч фунтов на экстракорпоральное оплодотворение.

"Джордж Майкл тайно позвонил на следующий день и дал ей эти £15 тыс.", – написал Осман.

В 1997 году мать Майкла умерла от рака. Почти через 10 лет артист дал специальный бесплатный концерт в Лондоне для медсестер национальной службы здравоохранения в знак благодарности за помощь матери.

Кроме того, Майкл помог многим детям через пожертвования в Childline, он поддерживал и другие благотворительные организации, в том числе Terrence Higgins Trust и Macmillan Cancer Support.

Ранее сообщалось, что скончался певец Джордж Майкл. Позже СМИ назвали вероятную причину смерти Джорджа Майкла.
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Источник:

gazeta.ru

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