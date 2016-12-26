Джордж Майкл умер от сердечного приступа (видео)
События на ТК Украина
Полиция не нашла подозрительных обстоятельств, которые бы указывали на насильственную смерть музыканта
Британский певец Джордж Майк умер этой ночью на 53 году жизни. Произошло это в его собственном доме, в графстве Оксфордшир.
Местная полиция сообщила, что никаких подозрительных обстоятельств, которые бы указывали на насильственную смерть, нет. Предварительная версия – сердечная недостаточность.
Пять лет назад певец едва не потерял голос – после тяжелой пневмонии, но тогда же объявил о возвращении.
Последний студийный альбом – "Симфоника" – Джордж Майкл выпустил два года назад.
Начал музыкальную карьеру он в 80-х годах. С тех пор продал около ста миллионов записей. Это сделало его одним из самых успешных певцов современности.
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