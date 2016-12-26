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Джордж Майкл умер от сердечного приступа (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7830/97_main.1482746248.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7830/97_tn.1482746248.jpg Звезды Полиция не нашла подозрительных обстоятельств, которые бы указывали на насильственную смерть музыканта

Джордж Майкл умер от сердечного приступа (видео)

События на ТК Украина

Сегодня, 11:55

Полиция не нашла подозрительных обстоятельств, которые бы указывали на насильственную смерть музыканта


Британский певец Джордж Майк умер этой ночью на 53 году жизни. Произошло это в его собственном доме, в графстве Оксфордшир.

Местная полиция сообщила, что никаких подозрительных обстоятельств, которые бы указывали на насильственную смерть, нет. Предварительная версия – сердечная недостаточность.

Пять лет назад певец едва не потерял голос – после тяжелой пневмонии, но тогда же объявил о возвращении.

Последний студийный альбом – "Симфоника" – Джордж Майкл выпустил два года назад.

Начал музыкальную карьеру он в 80-х годах. С тех пор продал около ста миллионов записей. Это сделало его одним из самых успешных певцов современности.

Эту и другие новости вы можете посмотреть в выпуске информационной программы "События" на канале "Украина". 
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