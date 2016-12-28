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Джорджа Майкла похоронят рядом с матерью – СМИ http://www.segodnya.ua/img/article/7838/74_main.1482921711.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7838/74_tn.1482921711.jpg Звезды В 1997 году певец купил семейную могилу на кладбище в Хайгейт на севере Большого Лондона

Джорджа Майкла похоронят рядом с матерью – СМИ

Сегодня, 12:38

В 1997 году певец купил семейную могилу на кладбище в Хайгейт на севере Большого Лондона

На похоронах певца может выступить Элтон Джон. Фото: AFP
На похоронах певца может выступить Элтон Джон. Фото: AFP

Британского музыканта Джорджа Майкла похоронят рядом с матерью Лесли Панайоту, сообщает The Sun.

По данным издания, в 1997 году Панайоту скончалась от рака. В том же году Майкл купил семейную могилу на кладбище в Хайгейт на севере Большого Лондона.

Как утверждает источник, Джордж говорил, что хотел бы быть похороненным рядом с матерью.

Также утверждается, что на похоронах Майкла может выступить его друг и коллега Элтон Джон, передает Mirror
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Источник:

gazeta.ru

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