Джорджа Майкла все еще не похоронили – СМИ

Похороны певца состоятся после завершения всех тестов касательно причины смерти

По утверждению издания NME, британского певца Джорджа Майкла, умершего 25 декабря, до сих пор не похоронили. Отмечается, что артист будет погребен после завершения всех тестов касательно причины его смерти.

Издание сообщает, что старший коронер Оксфордшира Даррета Солтера должен провести расследование и определить, что именно стало причиной кончины певца. Предполагается, что спровоцировали преждевременную смерть Майкла токсические препараты.

Однако в настоящее время результатов тестов на токсические вещества нет.

Родственники же смогут получить тело артиста лишь после того, как тесты будут завершены и подведены итоги расследования.

Ранее сообщалось, что известный британский певец Джордж Майкл скончался на 54-м году жизни в собственном доме. По предварительной версии, причиной кончины Джорджа Майкла стала сердечная недостаточность.



