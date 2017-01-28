Джорджа Майкла все еще не похоронили – СМИ

Сегодня, 01:44

Похороны певца состоятся после завершения всех тестов касательно причины смерти

Похороны певца состоятся после завершения всех тестов, фото peoples.ru
Похороны певца состоятся после завершения всех тестов, фото peoples.ru

По утверждению издания NME, британского певца Джорджа Майкла, умершего 25 декабря, до сих пор не похоронили. Отмечается, что артист будет погребен после завершения всех тестов касательно причины его смерти.

Издание сообщает, что старший коронер Оксфордшира Даррета Солтера должен провести расследование и определить, что именно стало причиной кончины певца. Предполагается, что спровоцировали преждевременную смерть Майкла токсические препараты.

Однако в настоящее время результатов тестов на токсические вещества нет.

Родственники же смогут получить тело артиста лишь после того, как тесты будут завершены и подведены итоги расследования.

Ранее сообщалось, что известный британский певец Джордж Майкл скончался на 54-м году жизни в собственном доме. По предварительной версии, причиной кончины Джорджа Майкла стала сердечная недостаточность.  
смерть, артист, тесты, тело, похороны, версии, майкл, смерти, родственники, скончался, причины, британский певец, препараты, похоронили, Джордж

Вы сейчас просматриваете новость "Джорджа Майкла все еще не похоронили – СМИ". Другие Новости про звезд смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Корреспондент

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Звезды

Джордж Майкл скончался 25 декабря 2016 года в возрасте 53 лет. Фото: AFP

Кузен Джорджа Майкла назвал причиной смерти певца наркотики

18 Января, 12:00

Джордж Майкл имел зависимость от курительного кокаина

Звезды

Певец мечтал стать отцом. Фото: AFP

53-летний Джордж Майкл планировал усыновить ребенка в 2017 году - СМИ

30 Декабря 2016, 15:39

Как отмечает источник, певец мечтал стать отцом и завести семью со своим партнером Фади Фавазом

Звезды

К дому певца в Лондоне несут цветы. Фото: AFP

Как выглядит дом, где умер Джордж Майкл

28 Декабря 2016, 18:09

Музыкант любил свой дом и называл его "это мой дорогой, прекрасный дом"

Звезды

На похоронах певца может выступить Элтон Джон. Фото: AFP

Джорджа Майкла похоронят рядом с матерью - СМИ

28 Декабря 2016, 12:38

В 1997 году певец купил семейную могилу на кладбище в Хайгейт на севере Большого Лондона

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования