Джулия Робертс проигнорировала свадьбу отчима

Голливудская актриса Джулия Робертс прячет от общественности секреты своей семьи. Знаменитость проигнорировала свадьбу своего отчима Майкла Моутса, который тайно женился на своем партнере Тимоти Раше. Церемония была тайной, и Джулия не горела желанием поздравлять молодоженов.

Отношения Джулии и ее брата Эрика к отчиму были не самые лучшие. В свое время Эрик, которому уже исполнилось шестьдесят лет, обвинил отчима в сексуальных домогательствах. Инсайдеры утверждают, что и сама голливудская красотка "побаивалась и остерегалась" Моутса. Он был агрессивным алкоголиком и превратил жизнь семьи в ад.

"Он терроризировал и домогался меня, я также боялся, что он причинит вред моим сестрам Джулии и Лисе, а также моей матери", — признавался Эрик в интервью. Теперь 72-летний Моутс – счастливый муж 69-летнего Раша. Поженились они неподалеку от их дома в штате Джорджия в сентябре прошлого года. Как стало известно, мужчины жили гражданским браком последние 25 лет, и как только закон позволил им официально оформить отношения – тут же поженились.