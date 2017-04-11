Джулия Робертс проигнорировала свадьбу отчима

Вчера, 16:30

Голливудская красотка "побаивалась и остерегалась" Майкла Моутса

Джулия Робертс. Фото: AFP
Джулия Робертс. Фото: AFP

Голливудская актриса Джулия Робертс прячет от общественности секреты своей семьи. Знаменитость проигнорировала свадьбу своего отчима Майкла Моутса, который тайно женился на своем партнере Тимоти Раше. Церемония была тайной, и Джулия не горела желанием поздравлять молодоженов.

Отношения Джулии и ее брата Эрика к отчиму были не самые лучшие. В свое время Эрик, которому уже исполнилось шестьдесят лет, обвинил отчима в сексуальных домогательствах. Инсайдеры утверждают, что и сама голливудская красотка "побаивалась и остерегалась" Моутса. Он был агрессивным алкоголиком и превратил жизнь семьи в ад.

"Он терроризировал и домогался меня, я также боялся, что он причинит вред моим сестрам Джулии и Лисе, а также моей матери", — признавался Эрик в интервью. Теперь 72-летний Моутс – счастливый муж 69-летнего Раша. Поженились они неподалеку от их дома в штате Джорджия в сентябре прошлого года. Как стало известно, мужчины жили гражданским браком последние 25 лет, и как только закон позволил им официально оформить отношения – тут же поженились.
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Источник:

Starslife

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