Эд Скрейн сыграет в новой версии "Хеллбоя"

Вчера, 18:00

В фильме также будет сниматься Дэвид Харбор, прославившийся после выхода фантастического сериала "Очень странные дела"

Эд Скрейн. Фото: REX
Эд Скрейн. Фото: REX

В актерском составе новой версии фильма "Хеллбой" произошло пополнение. Как сообщает издание The Hollywood Reporter, к нему присоединился Эд Скрейн, знакомый зрителям по сериалу "Игра престолов", а также фантастическому боевику "Дэдпул".

Утверждается, что ему досталась роль участника военизированного крыла бюро паранормальных исследований, майора Бена Деймио, который обладает способностью в критические моменты превращаться в ягуара. Ранее стало известно, что в фильме также будет сниматься Дэвид Харбор, прославившийся после выхода фантастического сериала "Очень странные дела". Ему досталась титульная роль демона из ада. Зрители увидят и Йена МакШейна, знакомого им по боевику "Джон Уик 2", и приключенческой саге "Пираты Карибского моря". Последнему предстоит исполнить роль приемного отца Хеллбоя – профессора Брума.

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Эд Скрейн в "Игре престолов"

Съемки нового "Хеллбоя" должны стартовать в сентябре 2017 года и пройду они преимущественно в Болгарии и в Великобритании. Фильм будет выпущен в прокат во второй половине 2018 года.

Напомним, к актерскому составу фильма "Хеллбой" присоединилась звезда "Обители зла" Милла Йовович, которой досталась роль главной злодейки.
Милла Йовович, игра престолов, Дэдпул, Очень странные дела, хеллбой

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Источник:

kinonews.ru

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