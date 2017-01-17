Егор Кончаловский и Любовь Толкалина расстались после 20 лет семейной жизни

У пары есть дочь Маша, которая родилась в 2001 году

Режиссер Егор Кончаловский и актриса Любовь Толкалина расстались. Об этом рассказала сама 38-летняя Толкалина, когда подводила итоги прошлого года на своей странице в Facebook. Сообщение было опубликовано актрисой еще 2 января.

"И совсем тайное и главное — только окончательно расставшись с мужем, я научилась с ним дружить…", — написала Любовь.

15 января, в день 51-летия Егора Кончаловского, Толкалина оставила для него поздравление на странице в Instagram. "Еще вчера сегодня было завтра. Тем временем Рождение Егора! Пусть будет на душе тепло и солнце, и абрикосы, и миндаль в цвету! А я целую восемьдесят раз и обнимаю сто, но только крепче! И, несмотря на всю любовь к искусству, его люблю я меньше, чем тебя!", – поделилась актриса.

Любовь Толкалина и Егор Кончаловский были вместе больше 20 лет — с 1996 года, но официально свой брак так и не оформили. У пары есть дочь Маша, которая родилась в 2001 году.