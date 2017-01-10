Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Новости культуры Новости про звезд
Екатерина Бужинская: "Я своего мужа вымолила" http://www.segodnya.ua/img/article/7868/43_main.1484047213.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7868/43_tn.1484047213.jpg Звезды О тайне своего замужества певица Бужинская рассказала в своей новой песне

Екатерина Бужинская: "Я своего мужа вымолила"

Сегодня, 15:00

О тайне своего замужества певица Бужинская рассказала в своей новой песне

Екатерина Бужинская с мужем. Фото: Facebook
Екатерина Бужинская с мужем. Фото: Facebook

Певица Екатерина Бужинская вот уже 3 года счастлива в браке с болгарским бизнесменом Димитаром Стойчевым. Накануне Нового года, 27 декабря, у супружеской пары родилась двойня: мальчик и девочка. Малышей родители назвали в честь себя: Екатериной и Дмитрием. По словам певицы это идея принадлежит ее супругу, в детях продолжение родителей.

О тайне своего замужества певица Екатерина Бужинская рассказала в своей новой песне "Просила Бога".

"Песня о любимом супруге. Для меня ее написала Лариса Воронина, дочь известного кутюрье Михаила Воронина, и композитор Николо. Когда она подошла ко мне и предложила написать песню, я, не раздумывая, подсказала ей тему. Меня часто незамужние девушки спрашивают, каким образом я нашла своего мужа, и просят поделиться советом, как найти свою вторую половинку и удачно выйти замуж. Я своего супруга вымолила, ходила в церковь на протяжении долгого времени к иконе Николая Чудотворца и просила Святого о хорошем муже, отце наших будущих детей. Песня с искренним жизненным сюжетом. Когда записывала в студии, была в положении, малыши принимали активное участие, толкались то ручкой, то ножкой, но мне это только лишь помогало", – поделилась Екатерина Бужинская.
видео, песня, композитор, бужинская, Екатерина Бужинская, супруга

Вы сейчас просматриваете новость "Екатерина Бужинская: "Я своего мужа вымолила"". Другие Новости про звезд смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Звезды

Екатерина Бужинская с мужем. Фото: Facebook

Певицу Екатерину Бужинскую выписали с детьми из роддома

4 Января, 15:00

Певица вернулась домой и рассекретила имена детей 

Звезды

Екатерина Бужинская. Фото: Facebook

Певица Екатерина Бужинская накануне родов снялась в прозрачном наряде

29 Декабря 2016, 13:00

Артистка дала советы, как не впасть в депрессию во время беременности

Звезды

Екатерина Бужинская. Фото: Facebook

Певица Екатерина Бужинская родила двойню

27 Декабря 2016, 11:00

Певица невероятно счастлива 

Звезды

Екатерина Бужинская. Фото: пресс-служба

Певица Екатерина Бужинская узнала о беременности в Ватикане

16 Декабря 2016, 13:00

Певица готовится стать мамой во второй раз

Звезды

Екатерина Бужинская. Фото: пресс-служба

Певица Екатерина Бужинская готовится к рождению двойни

13 Декабря 2016, 11:00

Екатерина прибывает в декрете, но долго задерживаться не собирается

Звезды

В день рождения Екатерины Бужинской с неба падали звезды

16 Августа 2016, 16:00

Организацию праздника на себя взял супруг Екатерины Димитар

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.