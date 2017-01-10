Екатерина Бужинская: "Я своего мужа вымолила"

Певица Екатерина Бужинская вот уже 3 года счастлива в браке с болгарским бизнесменом Димитаром Стойчевым. Накануне Нового года, 27 декабря, у супружеской пары родилась двойня: мальчик и девочка. Малышей родители назвали в честь себя: Екатериной и Дмитрием. По словам певицы это идея принадлежит ее супругу, в детях продолжение родителей.

О тайне своего замужества певица Екатерина Бужинская рассказала в своей новой песне "Просила Бога".

"Песня о любимом супруге. Для меня ее написала Лариса Воронина, дочь известного кутюрье Михаила Воронина, и композитор Николо. Когда она подошла ко мне и предложила написать песню, я, не раздумывая, подсказала ей тему. Меня часто незамужние девушки спрашивают, каким образом я нашла своего мужа, и просят поделиться советом, как найти свою вторую половинку и удачно выйти замуж. Я своего супруга вымолила, ходила в церковь на протяжении долгого времени к иконе Николая Чудотворца и просила Святого о хорошем муже, отце наших будущих детей. Песня с искренним жизненным сюжетом. Когда записывала в студии, была в положении, малыши принимали активное участие, толкались то ручкой, то ножкой, но мне это только лишь помогало", – поделилась Екатерина Бужинская.