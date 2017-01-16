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Екатерина Кухар и Александр Стоянов отметили Старый Новый год во Франции (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7886/88_main.1484574551.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7886/88_tn.1484574551.jpg Звезды Премьеры балета совместили работу с отдыхом в городе Санс

Екатерина Кухар и Александр Стоянов отметили Старый Новый год во Франции (фото)

Сегодня, 17:30

Премьеры балета совместили работу с отдыхом в городе Санс

Екатерина Кухар и Александр Стоянов. Фото: пресс-служба
Екатерина Кухар и Александр Стоянов. Фото: пресс-служба

Зимние праздники мировые звезды балета Екатерина Кухар и Александр Стоянов проводят во Франции, где им удается совмещать работу с отдыхом. Недавно Премьеры балета побывали в городе Санс. 

"Длительное турне по Франции, это очень сложное и в то же время интересное время, которое чередуется с долгими переездами в автобусе, выступлениями на сцене и маленькими перерывами для отдыха. Но в этом плотном графике нам иногда удается найти время для удовольствий. Недалеко от Парижа расположился старинный город Санс, доехать до него можно всего за час. Город впечатляет, он буквально находка для режиссеров и любителей старых улочек, на которых расположились дома XVII и XVIII столетий", – рассказала балерина Екатерина Кухар.

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Фото: Facebook

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Фото: Facebook

"В городе Санс сохранился первый в мире кафедральный готический собор, которому уже более 800 лет, его построили в XII веке. Здание величественно расположилось в сердце города. В этом же соборе находится уникальный музей. Так что Старый Новый год мы с Катериной провели хоть и не за праздничным столом, но с интересом", – поделился Александр Стоянов.

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Фото: Facebook
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Источник:

"Сегодня"

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