Экс-менеджеры Джонни Деппа рассказали о расточительном образе жизни актера

Депп обвиняет экс-менеджеров в том, что они скрывали от него плачевное состояние дел и брали кредиты без его одобрения

Сейчас у 53-летнего Джонни Деппа такие времена, что он кочует из суда в суда: едва завершился бракоразводный процесс актера с Эмбер Херд, как он начал судиться с бывшими менеджерами, которых упрекает в мошенничестве.

По мнению Деппа, из-за недобросовестных действий бизнес-менеджеров компании The Management Group (TMG) он лишился миллионов долларов и вынужден был продавать свои активы, чтобы не оказаться банкротом. Всего этого, считает Джонни, можно было бы избежать, если бы его годами не "подставляли" и не наживались на нем. Актер уже обратился в суд с просьбой начать рассмотрение дела и возместить ему ущерб. Цена вопроса — 25 миллионов долларов. Однако у тех самых менеджеров, которых Депп винит в своем плачевном финансовом состоянии, совсем другая версия произошедших событий. Бывшие сотрудники мужчины уверяют, что ему некого винить, кроме самого себя — к банкротству привел крайне расточительный образ жизни актер

1 февраля, команда экс-менеджеров Деппа подала в суд Лос-Анджелеса заявление, в котором ответила на претензии Джонни и рассказала о его любви к жизни на широкую ногу: 3 миллиона долларов — чтобы развеять прах Хантера Томпсона, выстрелив из пушки над каньоном, 18 миллионов — на 15-метровую яхту, еще 4 миллиона — на убыточный рекорд-лейбл, и это далеко не все траты. Только на вино актер тратит 30 тысяч долларов в месяц, чего уж говорить о прочих нуждах звезды: 200 тысяч уходит на частные самолеты, 150 тысяч — на круглосуточную охрану и еще 300 тысяч — на содержание штата помощников, состоящего, на минуточку, из 40 человек. Конечно, при таких тратах очень сложно долго оставаться на плаву, учитывая, что сейчас актер снимается, не так активно, как раньше.

Депп обвиняет экс-менеджеров в том, что они скрывали от него плачевное состояние дел и брали кредиты без его одобрения. По словам актера, он понял, что близок к полному банкротству, только когда его финансовые помощники посоветовали ему продать недвижимость во Франции, чтобы покрыть долги. Представители TMG все это отрицают и уверяют, что актер всегда был полностью информирован о том, что происходит с его финансами, просто не хотел брать свои траты под контроль.

"Мистер Депп не желал слушать предостережений. На все советы и просьбы обращаться с финансами не так расточительно и не вести такой экстравагантный образ жизни, мистер Депп отвечал нецензурной бранью и требованиями найти способ уладить это. Только мистер Депп и никто больше целиком и полностью ответственен за печальную ситуацию с финансами. Он отказывался что-либо менять и продолжал жить не по средствам",— говорится в заявлении.

Компания TMG твердо намерена отстоять свою правоту и, более того, заставить Деппа выплатить долги: согласно их отчетам, актер должен своим бизнес-менеджерам около 4 миллионов долларов.