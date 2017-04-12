Экс-муж Бузовой футболист Тарасов выложил интимное фото с новой девушкой

31-летняя Ольга Бузова и 30-летний Дмитрий Тарасов развелись в конце прошлого года. Прошло всего четыре месяца, а жизни бывших супругов кардинально изменились. Бузова с головой ушла в работу – записала уже три хита, которые звучат из каждого утюга, ведет "Дом-2" и занимается рекламой в своем Instagram. А вот Тарасов наслаждается новыми отношениями с 23-летней моделью Анастасией Костенко, – передает peopletalk.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Авг 13 2016 в 7:04 PDT

Сначала Тарасов привел Костенко в дом, где когда-то жил с Бузовой, и пригласил туда же известного блогера Амирана Сардарова, который снял их семейный быт на камеру.

А теперь футболист опубликовал в Instagram фото, где он с "Мисс Россия" (абсолютно голой, между прочим) в бане. К слову, это первый раз, когда Тарасов выкладывает фото со своей новой возлюбленной в Instagram – вероятно, у них все очень серьезно.

Публикация от Dmitry Tarasov (@tarasov23) Апр 10 2017 в 9:10 PDT

Публикация от Anastasia Kostenko (@kostenko.94) Мар 29 2017 в 5:05 PDT