Экс-муж Бузовой футболист Тарасов выложил интимное фото с новой девушкой

Сегодня, 06:26

Тарасов наслаждается новыми отношениями с 23-летней моделью Анастасией Костенко

Ольга Бузова и Дмитрий Тарасов. Фото: instagram.com/buzova86
Ольга Бузова и Дмитрий Тарасов. Фото: instagram.com/buzova86

31-летняя Ольга Бузова и 30-летний Дмитрий Тарасов развелись в конце прошлого года. Прошло всего четыре месяца, а жизни бывших супругов кардинально изменились. Бузова с головой ушла в работу – записала уже три хита, которые звучат из каждого утюга, ведет "Дом-2" и занимается рекламой в своем Instagram. А вот Тарасов наслаждается новыми отношениями с 23-летней моделью Анастасией Костенко, – передает peopletalk.

Сначала Тарасов привел Костенко в дом, где когда-то жил с Бузовой, и пригласил туда же известного блогера Амирана Сардарова, который снял их семейный быт на камеру.

А теперь футболист опубликовал в Instagram фото, где он с "Мисс Россия" (абсолютно голой, между прочим) в бане. К слову, это первый раз, когда Тарасов выкладывает фото со своей новой возлюбленной в Instagram – вероятно, у них все очень серьезно.
Бузова, ольга бузова, Дмитрий Тарасов

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