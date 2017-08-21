Экс-NIKITA Анастасия Кумейко стала диджеем и снялась в "горячей" фотосессии

Экс-солистка группы "NIKITA" Анастасия Кумейко предстала в новом амплуа и с новым именем. Теперь Анастасия – Dj NANA. Анастасия Кумейко реализует свои силы в авторском сольном проекте.

Новому вектору творчества предшествовала упорная работа Анастасии на студии на протяжении долгих месяцев после ухода из группы. Сейчас все свое время Dj NANA проводит за подбором материала и составлением компиляций, а также работе над авторским треком.

"Идея заниматься диджеингом во мне жила еще во время моего участия в группе. Тогда я и начала учиться играть, сводить, уделять больше времени музыке, ее отбору и сочетанию – рассказывает Dj NANA. – А после ухода – появилось целостное видение себя в новой роли. В моих выступлениях переплетаются ритмы и музыка, движения тела и ароматы – все, чем я живу и чем хочу делиться. Я приглашаю всех на свои live-выступления – чувствовать вместе со мной".

Dj NANA работает в стилях: Deep House, Nu Disco, House, Disco House, Funky House, и уже успела представить свои шоу на закрытых вечеринках в кругу киевского бомонда.

Заявить о своей новой роли NANA решила откровенной тематической фотосессией. Девушка с обложек мужского глянца Анастасия Кумейко и ранее не раз удивляла своих поклонников эффектными фото и примеряла на себя провокационные образы. На этот раз NANA позировала с винилами, наушниками, ароматными палочками и другими составляющими своих перфоменсов в соблазнительных нарядах или совсем без них.

Напомним, Анастасия Кумейко, более известна как Нана, рассказала "Сегодня" об уходе из популярного коллектива, об отношениях с композитором Русланом Квинтой, и об откровенных фото в Instagram.