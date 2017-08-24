Экс-солистка Spice Girls порвала платье, отстаивая свою честь

В эфире популярного американского телешоу "America's Got Talent" разгорелся скандал.

Выступление одного из участников вдохновило судью проекта Саймона Коуэлла на шутку, задевшую его коллегу певицу Мел Би, которая сейчас переживает тяжелый развод с мужем Стивеном Белафонтом.

"Этот номер похож на первую брачную ночь Мел Би: много ожиданий и никакой отдачи", – сказал Коуэлл.

Экс-солистка Spice Girls эмоционально отреагировала на шутку, из-за чего даже порвала платье, и облила водой судью шоу.

Наряд разошелся по швам на спине – сообщает dailymail.co.uk.

Фото: REX

Фото: REX