Елена Кравец в тунике за 1800 гривен восхитила стильным весенним образом

Сегодня, 09:31

Свой образ Елена дополнила крупными серьгами и ярким маникюром 

Елена Кравец и Владимир Зеленский. Фото: kvartal95.com
Елена Кравец и Владимир Зеленский. Фото: kvartal95.com

В Киеве состоялись съемки новой игры проекта "Лига смеха". В рамках первой 1/8 финала на сцену вышли шесть команд со своими звездными тренерами. Единственный тренер, кто в этот вечер не переживал за свою команду, это Елена Кравец. Напомним, в прошлой игре ее подопечные из "Луганской сборной", покинули сезон.

На съемках в Международном центре культуры и искусств (Октябрьский дворец) Кравец продемонстрировала стильный весенний образ.

Кравец восхитила модным нарядом. Единственная актриса "Квартала 95" выбрала желтые укороченные брюки и  тунику с длинными рукавами и узлом спереди от Zara, стоимостью 1799 гривен.

Свой образ Елена дополнила крупными серьгами, ярким маникюром и собранной прической.

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Фото: Instagram

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Фото: kvartal95.com

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Фото: kvartal95.com

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Источник:

"Сегодня"

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