Елена Кравец в тунике за 1800 гривен восхитила стильным весенним образом
Свой образ Елена дополнила крупными серьгами и ярким маникюром
В Киеве состоялись съемки новой игры проекта "Лига смеха". В рамках первой 1/8 финала на сцену вышли шесть команд со своими звездными тренерами. Единственный тренер, кто в этот вечер не переживал за свою команду, это Елена Кравец. Напомним, в прошлой игре ее подопечные из "Луганской сборной", покинули сезон.
На съемках в Международном центре культуры и искусств (Октябрьский дворец) Кравец продемонстрировала стильный весенний образ.
Кравец восхитила модным нарядом. Единственная актриса "Квартала 95" выбрала желтые укороченные брюки и тунику с длинными рукавами и узлом спереди от Zara, стоимостью 1799 гривен.
Свой образ Елена дополнила крупными серьгами, ярким маникюром и собранной прической.
Фото: Instagram
Фото: kvartal95.com
Фото: kvartal95.com
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