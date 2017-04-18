Елена Кравец в тунике за 1800 гривен восхитила стильным весенним образом

В Киеве состоялись съемки новой игры проекта "Лига смеха". В рамках первой 1/8 финала на сцену вышли шесть команд со своими звездными тренерами. Единственный тренер, кто в этот вечер не переживал за свою команду, это Елена Кравец. Напомним, в прошлой игре ее подопечные из "Луганской сборной", покинули сезон.

На съемках в Международном центре культуры и искусств (Октябрьский дворец) Кравец продемонстрировала стильный весенний образ.

Кравец восхитила модным нарядом. Единственная актриса "Квартала 95" выбрала желтые укороченные брюки и тунику с длинными рукавами и узлом спереди от Zara, стоимостью 1799 гривен.

Свой образ Елена дополнила крупными серьгами, ярким маникюром и собранной прической.

Фото: Instagram

Фото: kvartal95.com

Фото: kvartal95.com