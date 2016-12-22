Елена Темникова разделась для рекламы купальников (фото)
Певица поделилась фотографиями для рекламы итальянского бренда
31-летняя российская певица Елена Темникова поделилась фотографиями для рекламы итальянского бренда Calzedonia. Красотка продемонстрировала часть коллекции: купальники, колготки и леггинсы, которые появятся в магазинах по всему миру уже в середине января, – передает peopletalk.ru.
Ранее сообщалось, что солистки SEREBRO обнажились ради Трампа.
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