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Елена Темникова разделась для рекламы купальников (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7818/19_main.1482360535.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7818/19_tn.1482360535.jpg Звезды Певица поделилась фотографиями для рекламы итальянского бренда

Елена Темникова разделась для рекламы купальников (фото)

Сегодня, 06:14

Певица поделилась фотографиями для рекламы итальянского бренда

31-летняя российская певица Елена Темникова поделилась фотографиями для рекламы итальянского бренда Calzedonia. Красотка продемонстрировала часть коллекции: купальники, колготки и леггинсы, которые появятся в магазинах по всему миру уже в середине января, – передает peopletalk.ru.

Ранее сообщалось, что солистки SEREBRO обнажились ради Трампа.
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