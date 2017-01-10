Елена Ваенга попала в больницу из-за гриппа

Певица Елена Ваенга поделилась с поклонниками на странице в Instagram неприятной новостью.

Артистка попала в больницу из-за гриппа. Елена опубликовала фото, на котором запечатлена в палате. Ваенга лежит под капельницей.

"Сегодня и послезавтра концерта не будет...Молю Бога, чтоб к Таллину подняли. Грипп. Второй день", – подписала кадр звезда.

Фото: Instagram