Елена Ваенга попала в больницу из-за гриппа
Из-за болезни певица отменила ближайшие выступления
Певица Елена Ваенга поделилась с поклонниками на странице в Instagram неприятной новостью.
Артистка попала в больницу из-за гриппа. Елена опубликовала фото, на котором запечатлена в палате. Ваенга лежит под капельницей.
"Сегодня и послезавтра концерта не будет...Молю Бога, чтоб к Таллину подняли. Грипп. Второй день", – подписала кадр звезда.
Фото: Instagram
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