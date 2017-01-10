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Елена Ваенга попала в больницу из-за гриппа http://www.segodnya.ua/img/article/7868/89_main.1484051526.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7868/89_tn.1484051526.jpg Звезды Из-за болезни певица отменила ближайшие выступления

Елена Ваенга попала в больницу из-за гриппа

Сегодня, 17:00

Из-за болезни певица отменила ближайшие выступления

Елена Ваенга. Фото: Instagram
Елена Ваенга. Фото: Instagram

Певица Елена Ваенга поделилась с поклонниками на странице в Instagram неприятной новостью.

Артистка попала в больницу из-за гриппа. Елена опубликовала фото, на котором запечатлена в палате. Ваенга лежит под капельницей.

"Сегодня и послезавтра концерта не будет...Молю Бога, чтоб к Таллину подняли. Грипп. Второй день", – подписала кадр звезда.

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Фото: Instagram
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Источник:

"Сегодня"

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