Элтон Джон прослезился во время посвящения Джорджу Майклу
Певца успокоил один из музыкантов, затем концерт был продолжен
Британский певец Элтон Джон прослезился во время посвящения своему коллеге Джорджу Майклу в США, сообщает Daily Mail.
По данным издания, Джон открывал серию своих новогодних концертов в Лас-Вегасе. Он исполнил их совместный с Майклом хит Don't Let the Sun Go Down on Me. Как отмечает газета, трибьют был эмоциональным.
"Я хотел бы только, чтобы Джордж был здесь, чтобы спеть это со мной", – сказал Элтон.
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По словам одного из зрителей, после исполнения песни Джон отвернулся от публики, и казалось, что он плачет, как и все остальные. Собравшиеся аплодировали стоя. Джона успокоил один из музыкантов, затем концерт был продолжен.
Ранее сообщалось, что Джордж Майкл оставил неизданных материалов на три альбома.
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