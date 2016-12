Элтон Джон прослезился во время посвящения Джорджу Майклу

Британский певец Элтон Джон прослезился во время посвящения своему коллеге Джорджу Майклу в США, сообщает Daily Mail.

По данным издания, Джон открывал серию своих новогодних концертов в Лас-Вегасе. Он исполнил их совместный с Майклом хит Don't Let the Sun Go Down on Me. Как отмечает газета, трибьют был эмоциональным.

"Я хотел бы только, чтобы Джордж был здесь, чтобы спеть это со мной", – сказал Элтон.

По словам одного из зрителей, после исполнения песни Джон отвернулся от публики, и казалось, что он плачет, как и все остальные. Собравшиеся аплодировали стоя. Джона успокоил один из музыкантов, затем концерт был продолжен.

Ранее сообщалось, что Джордж Майкл оставил неизданных материалов на три альбома.