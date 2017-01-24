Эмбер Херд боялась, что развод с Джонни Деппом приведет ее к банкротству

По условиям бракоразводного соглашения Эмбер Херд получит от Джонни Деппа 7 миллионов долларов, которые направит на благотворительность

Джонни Депп и Эмбер Херд недавно наконец-то оформили развод официально – и, согласно СМИ, оперативное завершение судебной тяжбы, которая грозила затянуться на месяцы, объясняется решением Эмбер Херд. Актриса боялась, что затянувшийся и весьма дорогостоящий бракоразводный процесс с Джонни Деппом приведет ее к банкротству.

В бракоразводных документах, предоставленных в суд адвокатами Деппа некоторое время назад, значилось, что 30-летняя актриса живет не по средствам – ее расходы минимум в четыре раза превышали ежемесячный доход, оценивавшийся на тот момент в 100 000 долларов. Учитывая, насколько дорогостоящими были нанятые Деппом и Херд адвокаты, нет ничего удивительного в том, что актриса опасалась, что затягивание судебной тяжбы ее попросту разорит.

Как сообщает источник издания Grazia, "у Эмбер нет таких огромных средств, как у Джонни, чтобы продолжать борьбу в суде. Она в буквальном смысле не могла себе позволить дальше затягивать судебный процесс". "Эмбер боялась, что Джонни и его команда адвокатов могут довести ее до банкротства".

Напомним, что по условиям бракоразводного соглашения Эмбер Херд получит от Джонни Деппа 7 миллионов долларов, которые направит на благотворительность. Помимо этой суммы, актриса не получит от бывшего супруга практически ничего – за исключением двух собак, лошади и двух автомобилей.