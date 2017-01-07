Эмбер Херд считает, что Джонни Депп ее наказывает

Эмбер Херд выступила с заявлением против Джонни Деппа, который пару дней назад обвинил ее в стремлении "продлить свои 15 минут славы" на их разводе. Адвокаты актрисы признались журналистам, что их клиентка уже чувствует моральное истощение и хочет как можно скорее попрощаться с Деппом, разойтись и больше не возвращаться к этой теме никогда.

По мнению Херд, Депп, который пару недель назад подал на нее в суд с целью получить 100 тысяч долларов на судебные издержки, просто издевается над ней, специально затягивает процесс, таким образом, стремясь ее наказать.

"Я хочу вернуть себе свою жизнь, — говорит Эмбер. – Я хочу, чтобы меня больше ничего не связывало с этим человеком". Напомним, первой в суд еще в начале осени 2016 года обратилась именно Херд. В ее заявлении говорилось, что Джонни Депп не выплатил ей еще ни цента отступных, о которых они договорились летом. Речь идет о сумме почти в 7 миллионов долларов. Почему Джонни затягивал с выплатой этих денег, пока что не ясно. Но недавно он нашел повод вовсе этого не делать. Виновата в этом сама Херд, которая опубликовала эссе о домашнем насилии. А главным пунктом соглашения между Эмбер и Джонни было не говорить о домашнем насилии.