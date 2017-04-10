Эмбер Херд стало плохо во время получения награды

Здоровье Эмбер Херд вызывает причины для беспокойства. На днях, во время вручения премии в рамках благотворительного гала-приема Unite4:Humanity в Голливуде, бывшая жена Джонни Деппа почувствовала себя плохо, и ее пришлось увезти в больницу.

Медики не сообщают, что стало причиной недомогания актрисы, а ее поклонники уже строят различные теории – от нервного истощения после развода до банальной простуды. Когда Эмбер направилась к сцене, чтобы получить награду, ей неожиданно стало плохо, и она не смогла подняться за премией. Вместо нее на сцене вышла Кара Делевинь, чтобы принять награду от ее лица. Источник сообщает, что сейчас Херд находится дома, отдыхает и чувствует себя гораздо лучше.