Эмбер Херд вынуждена экономить после развода с Джонни Деппом

По решению суда Херд получила семь миллионов долларов отступных, которые актриса хотела отправить на благотворительность

В начале этой недели Эмбер Херд и Джонни Депп наконец официально развелись. После расставания с одним из самых высокооплачиваемых актеров Херд испытывает проблемы с финансами.

Такой вывод западная пресса сделала из фотографий папарацци: на них актриса выходит из магазина "Все по 99 центов".

امبر هرد همسر سابق جاني دپ در حال خريد كردن در لس آنجلس #amberheard #la Фото опубликовано Celebrity News (@_persian.celebrity.news_) Янв 19 2017 в 11:54 PST

По решению суда после развода Эмбер Херд получила семь миллионов долларов отступных, которые актриса хотела отправить на благотворительность. Также ей достались два автомобиля, а вот из недвижимости звезда фильма "Ромовый дневник" ничего не получила.

Интересно, что согласно СМИ, сейчас актриса встречается с миллиардером, главой Tesla Motors и основателем PayPal Илоном Маском. В ближайшем будущем Херд и Маск собираются официально объявить о себе как о паре.