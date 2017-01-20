Эмбер Херд вынуждена экономить после развода с Джонни Деппом
По решению суда Херд получила семь миллионов долларов отступных, которые актриса хотела отправить на благотворительность
В начале этой недели Эмбер Херд и Джонни Депп наконец официально развелись. После расставания с одним из самых высокооплачиваемых актеров Херд испытывает проблемы с финансами.
Такой вывод западная пресса сделала из фотографий папарацци: на них актриса выходит из магазина "Все по 99 центов".
По решению суда после развода Эмбер Херд получила семь миллионов долларов отступных, которые актриса хотела отправить на благотворительность. Также ей достались два автомобиля, а вот из недвижимости звезда фильма "Ромовый дневник" ничего не получила.
Интересно, что согласно СМИ, сейчас актриса встречается с миллиардером, главой Tesla Motors и основателем PayPal Илоном Маском. В ближайшем будущем Херд и Маск собираются официально объявить о себе как о паре.
Вы сейчас просматриваете новость "Эмбер Херд вынуждена экономить после развода с Джонни Деппом". Другие Новости про звезд смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии