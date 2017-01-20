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Эмбер Херд вынуждена экономить после развода с Джонни Деппом http://www.segodnya.ua/img/article/7901/90_main.1484917754.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7901/90_tn.1484917754.jpg Звезды По решению суда Херд получила семь миллионов долларов отступных, которые актриса хотела отправить на благотворительность

Эмбер Херд вынуждена экономить после развода с Джонни Деппом

Сегодня, 17:00

По решению суда Херд получила семь миллионов долларов отступных, которые актриса хотела отправить на благотворительность

Эмбер Херд. Фото: AFP
Эмбер Херд. Фото: AFP

В начале этой недели Эмбер Херд и Джонни Депп наконец официально развелись. После расставания с одним из самых высокооплачиваемых актеров Херд испытывает проблемы с финансами.

Такой вывод западная пресса сделала из фотографий папарацци: на них актриса выходит из магазина "Все по 99 центов".

امبر هرد همسر سابق جاني دپ در حال خريد كردن در لس آنجلس #amberheard #la

Фото опубликовано Celebrity News (@_persian.celebrity.news_)

По решению суда после развода Эмбер Херд получила семь миллионов долларов отступных, которые актриса хотела отправить на благотворительность. Также ей достались два автомобиля, а вот из недвижимости звезда фильма "Ромовый дневник" ничего не получила.

Интересно, что согласно СМИ, сейчас актриса встречается с миллиардером, главой Tesla Motors и основателем PayPal Илоном Маском. В ближайшем будущем Херд и Маск собираются официально объявить о себе как о паре.
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Источник:

elle.ru

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