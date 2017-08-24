Эмили Ратаковски устроила горячую фотосессию в стрингах и топе
Сексуальная красотка позирует в откровенном образе
Популярная британская модель Эмили Ратаковски (Emily Ratajkowski) не первый раз снимается в откровенных фотосъемках. На этот раз сексуальная красотка позирует в черных стрингах и белом топе. Снимки девушка опубликовала на своей страничке в Instagram. За жизнью звезды следят около 15 миллионов подписчиков.
Ранее сексуальная модель Эмили Ратаковски снялась топлес для глянца.
Вы сейчас просматриваете новость "Эмили Ратаковски устроила горячую фотосессию в стрингах и топе". Другие Новости про звезд смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии