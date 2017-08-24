Эмили Ратаковски устроила горячую фотосессию в стрингах и топе

Популярная британская модель Эмили Ратаковски (Emily Ratajkowski) не первый раз снимается в откровенных фотосъемках. На этот раз сексуальная красотка позирует в черных стрингах и белом топе. Снимки девушка опубликовала на своей страничке в Instagram. За жизнью звезды следят около 15 миллионов подписчиков.

Ранее сексуальная модель Эмили Ратаковски снялась топлес для глянца.

Публикация от Emily Ratajkowski (@emrata) Авг 22 2017 в 12:26 PDT

Публикация от Emily Ratajkowski (@emrata) Авг 22 2017 в 12:26 PDT

Публикация от Emily Ratajkowski (@emrata) Авг 19 2017 в 2:14 PDT

Публикация от Emily Ratajkowski (@emrata) Авг 23 2017 в 11:42 PDT

Публикация от Emily Ratajkowski (@emrata) Авг 14 2017 в 11:16 PDT

Публикация от Emily Ratajkowski (@emrata) Авг 3 2017 в 11:18 PDT