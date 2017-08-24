Эмили Ратаковски устроила горячую фотосессию в стрингах и топе

Сегодня, 06:07

Сексуальная красотка позирует в откровенном образе

Эмили Ратаковски. Фото: instagram.com/emrata
Эмили Ратаковски. Фото: instagram.com/emrata

Популярная британская модель Эмили Ратаковски (Emily Ratajkowski) не первый раз снимается в откровенных фотосъемках. На этот раз сексуальная красотка позирует в черных стрингах и белом топе. Снимки девушка опубликовала на своей страничке в Instagram. За жизнью звезды следят около 15 миллионов подписчиков.

Ранее сексуальная модель Эмили Ратаковски снялась топлес для глянца.
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