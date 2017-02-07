Эмма Стоун и Райан Гослинг не будут выступать на "Оскаре"

Сегодня, 18:00

Стало известно, как съемочная группа "Ла-Ла Ленда" отреагировала на сообщение о том, что фильм номинирован на 14 золотых статуэток 

Эмма Стоун. Фото: AFP
Эмма Стоун. Фото: AFP

Несмотря на то, что мюзикл "Ла-Ла Ленд" дважды номинирован в категории "Лучшая песня", на днях стало известно, что, скорее всего, киноакадемики не дадут Эмме Стоун и Райану Гослингу исполнить эти композиции на сцене, мотивируя это тем, что среди претендентов есть и более профессиональные кандидаты. В частности, Джастин Тимберлейк вошел в число потенциальных обладателей "Оскара" благодаря песне к анимационному фильму "Тролли".

Кроме того, стало известно, как съемочная группа "Ла-Ла Ленда" отреагировала на сообщение о том, что фильм номинирован на 14 золотых статуэток "Оскар": "В тот момент мы с Дэмьеном Шазеллом, режиссером фильма, находились на Кинофестивале в Санта-Барбаре, — рассказывает Райан Гослинг. — Было уже довольно поздно, когда я услышал стук в дверь. Это был Дэмьен. С бутылкой шампанского и телефоном в руках. В тот момент с ним по FaceTime общалось 10 человек одновременно". Эмме Стоун тогда же позвонила возлюбленная режиссера и сообщила приятную новость, пригласив в общий чат в FaceTime. Как отмечают сами актеры, "это была вечеринка в духе 2017 года".
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Источник:

elle.ru

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