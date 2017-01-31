Эмма Уотсон и Майлз Теллер не попали в "Ла-Ла Ленд" из-за "сумасшедших запросов"

"Ла-Ла Ленд" повторил рекорд картин "Титаник" и "Все о Еве" по количеству номинаций на премию "Оскар"

Актеры Эмма Уотсон и Майлз Теллер не попали в фильм "Ла-Ла Ленд" из-за своих "сумасшедших запросов", сообщает The Telegraph.

Режиссер Дэмьен Шазелл искал исполнителей главных ролей в течение шести лет, в итоге его выбор пал на Эмму Стоун и Райана Гослинга. Оба актера претендуют на премию "Оскар", общее количество номинаций "Ла-Ла Ленда" достигает 14.

Изначально сообщалось, что Уотсон отказалась от участия в мюзикле ради диснеевского фильма "Красавица и чудовище". Что касается Теллера, снимавшегося у Шазелла в "Одержимости", то утверждалось, что с актером не смогли договориться по вопросу гонорара в "Ла-Ла Ленде".

Теперь появилась информация, что на самом деле оба артиста выбыли из проекта из-за своих "сумасшедших запросов". Например, Уотсон якобы требовала, чтобы репетиции проходили в Лондоне (хотя мюзикл посвящен Лос-Анджелесу).

"Ла-Ла Ленд" повторил рекорд картин "Титаник" и "Все о Еве" по количеству номинаций на премию "Оскар".