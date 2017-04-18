Эмма Уотсон рассказала, почему предпочла Белль Золушке

Сегодня, 15:00

Уотсон удивительно похожа на диснеевскую героиню

Эмма Уотсон. Фото: AFP
Эмма Уотсон. Фото: AFP

В этом году Эмма Уотсон претендует на первую строчку Forbes в рейтинге самых высокооплачиваемых актрис Голливуда – и все из-за роли в фильме "Красавица и чудовище". В новом интервью актриса рассказала, что с самого начала "чувствовала связь с персонажем", поэтому, как только ее позвали на пробы, она ни секунды не сомневалась. "Она такая решительная, умная и просто очень крутая!", – охарактеризовала актриса свою героиню.

Также Эмма рассказала, что, когда ей предложили роль Золушки, она испытала совершенно обратное чувство: "Золушка не подходит мне по характеру, мне было не по себе. Но когда я надела платье Белль, мое пятилетнее "я" воскликнуло: "О Боже!"".  В фильме "Золушка", который вышел в 2015 году, в итоге сыграла Лили Джеймс.

Эмма добавила, что готова была сделать все, что угодно, чтобы получить роль. Однако продюсеры недолго сомневались – Уотсон удивительно похожа на диснеевскую героиню. "Больше всего я переживала из-за вокала, мне никогда не приходилось так много петь, хотя я всегда это любила. Но когда я слышу песню из "Красавицы и Чудовища", то просто таю", – добавила актриса. Также Эмме пришлось научиться верховой езде – до съемок в этом проекте она ни разу не сидела на лошади. Актриса каталась по 3-4 раза в неделю и столько же занималась вокалом и танцами.

За роль Белль Эмме заплатили в 2,5 млн. долларов (за последнюю часть "Гарри Поттера" она заработала 10 млн.), но картина уже собрала в прокате 1 млрд., а это значит, что к ее гонорару добавилось еще около 10 млн. долларов.
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elle.ru

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