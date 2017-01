Эмма Уотсон запела в новом ролике "Красавицы и чудовища"

Британская актриса Эмма Уотсон запела в новом ролике диснеевского фильма "Красавица и чудовище". Видео опубликовано на странице Disney Movie Trailers на сайте YouTube.

Уотсон исполнила отрывок из песни Belle (Reprise), передает Entertainment Weekly. Режиссер фильма – Билл Кондон. В картине также снимались Дэн Стивенс, Юэн Макгрегор, Эмма Томпсон, Иэн Маккеллен, Кевин Клайн, Стэнли Туччи.

Сказка выйдет в американский прокат 17 марта. Картина основана на одноименном диснеевском мультфильме. Прозвучат и уже известные, и новые песни.

#BeOurGuest and see an all-new look at Beauty and the Beast tonight during the #GoldenGlobes pic.twitter.com/tiRXZVyXDb