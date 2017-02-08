Эндрю Гарфилд опасался сниматься у Мэла Гибсона

В 2016 году Эндрю Гарфилд снялся сразу в двух амбициозных проектах, которые в перспективе могли обеспечить ему номинацию на "Оскар" 2017 – драме "Молчание" Мартина Скорсезе и военной драме "По соображениям совести" Мэла Гибсона. Если против возможности поработать с легендарным Скорсезе Гарфилд, разумеется, ничего не имел, то вот у Мэла Гибсона актер, по собственному признанию, сниматься опасался – хотя именно за роль в "По соображениям совести" Эндрю в итоге получил номинацию на "Оскар" 2017 как лучший актер.

Опасения Гарфилда были вполне оправданны: на протяжении почти 10 лет, с 2006 года, Мэл Гибсон был в опале у кинокритиков и зрителей, сначала – из-за скандала с антисемитскими высказываниями, затем – из-за обвинений в домашнем насилии со стороны, бывшей подруги.

В новом интервью Эндрю Гарфилд признался, что многие предостерегали его от работы с Мэлом Гибсоном, но актер принял окончательное решение только после личной встречи с Гибсоном: "Я встретился с ним и очень быстро осознал, что мне с ним очень комфортно работать. Мы обсудили тот период в его жизни, и мне стало очевидно, что Мэл прошел через многое и действительно работал над собой. Он – замечательный человек, и я им восхищаюсь".

Драма "По соображениям совести" собрала в мировом прокате 163 миллиона долларов и получила в общей сложности 6 номинаций на "Оскар". Победители кинопремии, напомним, будут объявлены 26 февраля.