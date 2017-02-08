Эндрю Гарфилд опасался сниматься у Мэла Гибсона

Сегодня, 19:00

Драма "По соображениям совести" получила 6 номинаций на "Оскар"

Мэл Гибсон. Фото: AFP
Мэл Гибсон. Фото: AFP

В 2016 году Эндрю Гарфилд снялся сразу в двух амбициозных проектах, которые в перспективе могли обеспечить ему номинацию на "Оскар" 2017 – драме "Молчание" Мартина Скорсезе и военной драме "По соображениям совести" Мэла Гибсона. Если против возможности поработать с легендарным Скорсезе Гарфилд, разумеется, ничего не имел, то вот у Мэла Гибсона актер, по собственному признанию, сниматься опасался – хотя именно за роль в "По соображениям совести" Эндрю в итоге получил номинацию на "Оскар" 2017 как лучший актер.

Опасения Гарфилда были вполне оправданны: на протяжении почти 10 лет, с 2006 года, Мэл Гибсон был в опале у кинокритиков и зрителей, сначала – из-за скандала с антисемитскими высказываниями, затем – из-за обвинений в домашнем насилии со стороны, бывшей подруги.

В новом интервью Эндрю Гарфилд признался, что многие предостерегали его от работы с Мэлом Гибсоном, но актер принял окончательное решение только после личной встречи с Гибсоном: "Я встретился с ним и очень быстро осознал, что мне с ним очень комфортно работать. Мы обсудили тот период в его жизни, и мне стало очевидно, что Мэл прошел через многое и действительно работал над собой. Он – замечательный человек, и я им восхищаюсь".

Драма "По соображениям совести" собрала в мировом прокате 163 миллиона долларов и получила в общей сложности 6 номинаций на "Оскар". Победители кинопремии, напомним, будут объявлены 26 февраля.
актер, оскар, драма, гибсон, скорсезе, роль, подруги, Мэл Гибсон, гарфилд, оскар-2017

Вы сейчас просматриваете новость "Эндрю Гарфилд опасался сниматься у Мэла Гибсона". Другие Новости про звезд смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

kinoafisha.info

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Звезды

Райан Рейнольдс. Фото: AFP

Эндрю Гарфилд рассказал, почему поцеловал Райана Рейнольдса на "Золотом глобусе"

6 Февраля, 16:30

Мужчины слились в поцелуе как раз в тот момент, когда на сцену за своей наградой поднимался Райан Гослинг

Звезды

Мел Гибсон с подругой. Фото: AFP

61-летний Мел Гибсон стал отцом в девятый раз

24 Января, 10:14

Мать ребенка – Розалинд Росс, с которой Гибсон встречается два года

Звезды

Эмма Стоун. Фото: AFP

Эмма Стоун и Эндрю Гарфилд решили возобновить отношения

18 Января, 11:30

Звезды начали встречаться больше четырех лет назад

Звезды

Эндрю Гарфилд. Фото: AFP

Эндрю Гарфилд не разговаривал неделю ради роли

11 Января, 19:00

Чтобы подготовиться к своей роли, Гарфилд работал с настоящим священником, который познакомил актера с разнообразными религиозными практиками

Звезды

Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли. Фото: AFP

Райан Рейнольдс и Эндрю Гарфилд поцеловались на "Золотом глобусе"

9 Января, 10:28

Актеры Райан Рейнольдс и Эндрю Гарфилд удивили публику неожиданным поступком

Звезды

Мел Гибсон. Фото: AFP

Мел Гибсон отказывается сбривать бороду, которая делает его похожим на Санта-Клауса

19 Ноября 2016, 02:26

По словам 60-летнего актера, в ближайшее время он не собирается сбривать пышную шевелюру

Звезды

Розалинда Росс и Мэл Гибсон. Фото: AFP

Мэл Гибсон озабочен разницей в возрасте с его беременной подругой

8 Ноября 2016, 19:00

26-летняя Розалинда Росс готовится осчастливить актера девятым ребенком

Звезды

Возраст любви не помеха: Эдди Мерфи и Мел Гибсон с молодыми подругами прошлись по красной дорожке

7 Ноября 2016, 13:00

60-летний Мел Гибсон готовится стать отцом в девятый раз

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования