Эндрю Гарфилд рассказал, почему поцеловал Райана Рейнольдса на "Золотом глобусе"

Сегодня, 16:30

Мужчины слились в поцелуе как раз в тот момент, когда на сцену за своей наградой поднимался Райан Гослинг

Райан Гослинг. Фото: AFP
Райан Гослинг. Фото: AFP

Одним из самых запоминающихся моментов церемонии вручения "Золотого глобуса" стал поцелуй Райана Рейнольдса и Эндрю Гарфилда. Мужчины слились в поцелуе как раз в тот момент, когда на сцену за своей наградой поднимался Райан Гослинг. Спустя пару недель после церемонии, один из участников этой ситуации рассказал, что же на самом деле произошло. На откровения решился звезда "Нового человека-паука" Эндрю Гарфилд в студии "Шоу Грэма Нортона.

"Это была нелепая ситуация, — начал свой рассказ актер. – Я сказал Рейнольдсу, что если он выиграет (в номинации "Лучший актер" за роль в "Дэдпуле"), то пускай вместо своей жены (Блейк Лайвли) поцелует меня. И он сказал, что согласен, добавив, что это будет потрясно". "План был таков – он как бы тянется к своей жене, а потом резко наклоняется ко мне, и мы целуемся. И когда к нашему большому разочарованию Райан не выиграл, я сказал, что мы все еще можем это сделать. И сделали", — завершил свой рассказ Гарфилд. 
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Starslife

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