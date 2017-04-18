Энн Хэтэуэй вышла в свет в платье за 15 долларов

Сегодня, 11:00

Наряд с цветочным принтом актриса надела для эфира шоу "Good Morning America"

Энн Хэтэуэй. Фото: AFP
Энн Хэтэуэй. Фото: AFP

Актриса Энн Хэтэйуэй продемонстрировала яркий образ. Хэтэйуэй появилась в Нью-Йорке в черном платье стоимостью всего 15 долларов – сообщает dailymail.co.uk.

Наряд с цветочным принтом актриса надела для эфира шоу "Good Morning America", где призналась, что купила платье на барахолке. "Я надеваю винтаж в любом удобном случае", – сказала Энн.

Свой образ актриса дополнила ремнем, красными лодочками и маленькой сумочкой.

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Фото: REX
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Источник:

"Сегодня"

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