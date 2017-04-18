Энн Хэтэуэй вышла в свет в платье за 15 долларов
Наряд с цветочным принтом актриса надела для эфира шоу "Good Morning America"
Актриса Энн Хэтэйуэй продемонстрировала яркий образ. Хэтэйуэй появилась в Нью-Йорке в черном платье стоимостью всего 15 долларов – сообщает dailymail.co.uk.
Наряд с цветочным принтом актриса надела для эфира шоу "Good Morning America", где призналась, что купила платье на барахолке. "Я надеваю винтаж в любом удобном случае", – сказала Энн.
Свой образ актриса дополнила ремнем, красными лодочками и маленькой сумочкой.
Фото: REX
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