Энн Хэтэуэй вышла в свет в платье за 15 долларов

Наряд с цветочным принтом актриса надела для эфира шоу "Good Morning America"

Актриса Энн Хэтэйуэй продемонстрировала яркий образ. Хэтэйуэй появилась в Нью-Йорке в черном платье стоимостью всего 15 долларов – сообщает dailymail.co.uk.

Наряд с цветочным принтом актриса надела для эфира шоу "Good Morning America", где призналась, что купила платье на барахолке. "Я надеваю винтаж в любом удобном случае", – сказала Энн.

Свой образ актриса дополнила ремнем, красными лодочками и маленькой сумочкой.

Фото: REX