Энтони Хопкинс объявил Майкла Бэя гением кино

Сегодня, 02:10

По словам Хопкинса, Майкл Бэй работает в высоком темпе

Энтони Хопкинс. Фото: AFP
Энтони Хопкинс. Фото: AFP

Создатель "Трансформеров" и один из лучших баталистов современного Голливуда Майкл Бэй является "гением кинематографа", сравнимым с такими титанами, как Мартин Скорсезе и Стивен Спилберг. Как сообщает издание The Wrap, такую характеристику дал постановщику знаменитый актер Энтони Хопкинс.

"Он явно из той же касты, что и Оливер Стоун, Спилберг и Скорсезе. Они все просто блестящие постановщики. Я бы сказал, настоящие ученые мужи кинематографа. И он такой же ученый", – заявил он. Именно руководствуясь такими соображениями, Хопкинс и принял предложение Бэя сыграть в фантастическом фильме "Трансформеры 5: Последний рыцарь".

По словам Хопкинса, Майкл Бэй работает в высоком темпе и "он очень хорош на съемочной площадке". "Я уверен, что мы довольны друг другом", – заключил голливудский мэтр.

Напомним, что зрители смогут оценить пятую серию "Трансформеров" в конце июня 2017 года. Ранее сам Майкл Бэй заявлял, что не будет более снимать продолжения в рамках созданной им сюжетной линии, однако не исключил вероятность своего участия в создании спин-оффов. Первый из них будет представлен в 2018 году, а в общей сложности у Бэйа уже есть концепции 14 новых фильмов о Трансформерах.
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Источник:

kinonews.ru

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