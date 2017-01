Эштон Катчер ответил на критику Натали Портман по поводу гонорара

В недавнем интервью британскому "Marie Claire" актриса Натали Портман вспомнила о съемках фильма "Больше чем секс". Натали пожаловалась на дискриминацию женщин в Голливуде, заявив, что за тот проект Эштон Катчер получил гонорар, в три раза превышающий сумму, которую получила она.

"За съемки в фильме "Больше чем секс" Эштону Катчеру заплатили в три раза больше, чем мне. Я знала об этом и согласилась на такие условия, потому что в Голливуде есть вещи, которые оставляют за скобками", – рассказала Портман.

Актер не оставил это без внимания, прокомментировав критику Портман. "Я так горжусь Натали Портман и всеми женщинами, которые выступают против зависимости заработной платы от пола!", – написал Катчер в Twitter.

So proud of Natalie and all women who stand up for closing the gender pay gap! https://t.co/AV1uYY6KIe