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Эштон Катчер ответил на критику Натали Портман по поводу гонорара http://www.segodnya.ua/img/article/7875/40_main.1484215002.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7875/40_tn.1484215002.jpg Звезды Натали Портман и Эштон Катчер в 2011 году снимались вместе в фильме "Больше чем секс"

Эштон Катчер ответил на критику Натали Портман по поводу гонорара

Сегодня, 14:30

Натали Портман и Эштон Катчер в 2011 году снимались вместе в фильме "Больше чем секс"

Натали Портман и Эштон Катчер в фильме &quot;Больше чем секс&quot;
Натали Портман и Эштон Катчер в фильме "Больше чем секс"

В недавнем интервью британскому "Marie Claire" актриса Натали Портман вспомнила о съемках фильма "Больше чем секс". Натали пожаловалась на дискриминацию женщин в Голливуде, заявив, что за тот проект Эштон Катчер получил гонорар, в три раза превышающий сумму, которую получила она.

"За съемки в фильме "Больше чем секс" Эштону Катчеру заплатили в три раза больше, чем мне. Я знала об этом и согласилась на такие условия, потому что в Голливуде есть вещи, которые оставляют за скобками", – рассказала Портман.

Актер не оставил это без внимания, прокомментировав критику Портман. "Я так горжусь Натали Портман и всеми женщинами, которые выступают против зависимости заработной платы от пола!", – написал Катчер в Twitter.
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Источник:

"Сегодня"

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