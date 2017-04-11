Эштон Катчер рассказал о разводе с Деми Мур

Эштон Катчер получил награду Robert D. Ray Pillar Character Award, основанную 38-м губернатором штата Робертом Рейем, в категории "Пример для подражания". Во время получения награды актер произнес 16-минутную речь, в которой рассказал о разводе с актрисой Деми Мур и о счастливом браке с Милой Кунис.

Катчер и Мур расстались в ноябре 2011 года после 6 лет брака, но официально их развод был оформлен осенью 2013 года. По словам Эштона, эта ситуация помогла ему понять своих родителей, которые развелись, когда им с братом было по 13 лет.

"Наверное, я первый человек, получивший эту награду, за плечами которого арест с отложенным приговором за взлом, употребление наркотиков и клеймо "изменщика", которое облетело обложки всех таблоидов пять лет назад", – начал эмоциональную речь Эштон. Муж Милы Кунис заявил: "Мне посчастливилось развестись, потому что я почувствовал, как это повлияло на меня. Развод – это не есть что-то простое, ни грязное, ни плохое...но я, наконец-то, по-настоящему осмыслил развод родителей".

Эштон признался, что самый большой урок в жизни ему преподали его дети от актрисы Милы Кунис – дочь Уайетт и сын Димитрий, после рождения, которых Катчер понял, насколько сильно его любят родители: "Когда мы с женой стали родителями, я понял, насколько это удивительно. Моим первым желанием было позвонить родителям и сказать: "Мне очень жаль, что я никогда не осознавал, как сильно вы меня любите".