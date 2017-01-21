Эвелина Бледанс похвасталась подтянутым животиком
Телеведущая не упустила возможность еще раз показать свою фигуру
47-летняя телеведущая и актриса Эвелина Бледанс продолжает делиться со своими подписчиками снимками с отдыха в Таиланде, в который она отправилась вместе с семьей.
В этот раз она показала несколько снимков в купальнике в своем Instagram.
Фанаты похвалили роскошную фигуру 47-летней Бледанс.
Фото: Instagram
Вы сейчас просматриваете новость "Эвелина Бледанс похвасталась подтянутым животиком". Другие Новости про звезд смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии