Эвелина Бледанс похвасталась подтянутым животиком

Телеведущая не упустила возможность еще раз показать свою фигуру

47-летняя телеведущая и актриса Эвелина Бледанс продолжает делиться со своими подписчиками снимками с отдыха в Таиланде, в который она отправилась вместе с семьей.

В этот раз она показала несколько снимков в купальнике в своем Instagram.

Фанаты похвалили роскошную фигуру 47-летней Бледанс.

Фото: Instagram