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Эвелина Бледанс похвасталась подтянутым животиком http://www.segodnya.ua/img/article/7904/47_main.1484995495.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7904/47_tn.1484995495.jpg Звезды Телеведущая не упустила возможность еще раз показать свою фигуру 

Эвелина Бледанс похвасталась подтянутым животиком

Сегодня, 12:43

Телеведущая не упустила возможность еще раз показать свою фигуру 

Эвелина Бледанс. Фото: Instagram
Эвелина Бледанс. Фото: Instagram

47-летняя телеведущая и актриса Эвелина Бледанс продолжает делиться со своими подписчиками снимками с отдыха в Таиланде, в который она отправилась вместе с семьей.

В этот раз она показала несколько снимков в купальнике в своем Instagram.

Фанаты похвалили роскошную фигуру 47-летней Бледанс.

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Фото: Instagram
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Источник:

"Сегодня"

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