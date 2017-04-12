Евгений Кошевой изменился до неузнаваемости

Во второй игре третьего сезона проекта "Лига смеха" принимали участие 7 команд со своими звездными тренерами. Съемки проходили в начале марта в Киеве в Международном центре культуры и искусств (Октябрьский дворец).

По правилам игры все тренеры выступали со своими командами. Актер студии "Квартал 95" Евгений Кошевой, который временно заменяет Сергея Сивохо, вышел на сцену в образе самого Сергея Анатольевича, мол, "так команде удобнее и не нужно привыкать к новому тренеру". Причем в таком виде его многие не сразу и узнали, настолько он поправился за счет специального костюма. "Зато мы теперь знаем, как Женя будет выглядеть через 10 лет", – шутили над ним партнеры по команде.

Фото: kvartal95.com