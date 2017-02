"Евровидение-2017": чем будут удивлять участники первого нацотбора (видео)

С 4 февраля за право представлять Украину на "Евровидении" будут бороться 24 участника: Арсен Мирзоян, Мила Нитич, Виталий Козловский, AGHIAZMA, группа "Сальто Назад", Green Grey, ROZHDEN, Vivienne Mort, группа Кузьмы Скрябина "Singing pants", Анастасия Прудиус, TAYANNA, DETACH, O.Torvald, ILLARIA, KADNAY, Рома Веремейчик и группа "LUMIERE", MamaRika, Laliko , MELOVIN, LETAY, Panivalkova, SKAI, Monochromea и победитель онлайн-голосования на сайте СТБ KUZNETSOV.

Участники выступят в трех полуфиналах (4, 11 и 18 февраля) по 8 исполнителей в каждом. Имя артиста, который весной представит Украину на "Евровидении" определится в финале нацотбора 25 февраля

В первом полуфинале мы услышим – SKAI, Рому Веремейчика и группу LUMIERE, Monochromea, Laliko, группу "Сальто Назад", MamaRika, TAYANNA и Арсена Мирзояна

Ведущий нацотбора – Сергей Притула. Члены жюри – Константин Меладзе, Джамала и Андрей Данилко.

SKAI



Над своей песней ребята работали около года, а ее автором выступил непосредственно фронтмен группы Олег Собчук. Запись английского вокала осуществлялась в перерывах между выступлениями в одной из лучших студий Чикаго "Pressure Studio" под руководством американского продюсера-музыканта Джона Хилла и саунд-продюсера Славы Макаркина.

"Над этой песней мы работали около года и с самого начала мы знали, что такая песня создана именно для "Евровидения". Специально для нее Артем Рощенко написал партитуры и мы записали настоящий симфонический оркестр. Это были просто фантастические ощущения. Последние полгода мы занимались ее подготовкой, совмещая с выпуском нового альбома и нашим туром по Америке. В работе над песней мы задействовали очень большое количество музыкантов и саунд-продюсеров из разных стран. Мы учли различные мировые музыкальные тенденции, поэтому надеемся быть услышанными не только в Украине, но и во всем мире", – комментирует Олег Собчук.

К созданию песни также были привлечены 37 участников Симфонического оркестра Национальной Телерадиокомпании Украины.

Рома Веремейчик и группа LUMIERE

"Песня "Make It Real" в корне отличается от основного творчества группы. Это жизнеутверждающий трек, который призывает твердо и решительно идти к своей цели, не забывая о главных ценностях жизни", — написали ребята на своей странице в социальной сети.

Monochromea

Monochromea – молодая украинская группа, которая стала лауреатом престижной музыкальной премии The Akademia Music Awards и получила награду за свой сингл Watching Mе. Фронтвумен и автором песен основанной в 2015 году группы "Monochromea" является девушка с сильным вокалом – Кристина Хромяк (Nanè). В своем творчестве она объединяет лучшие достижение отечественного и классического британского рока, на основе которых базируются ее композиции.





Laliko

Laliko – новый сольный музыкальный проект украинского шоу-бизнеса, который работает в стиле Electro Swing. Автором, композитором и солисткой является певица Лали Эргемлидзе.

Electro Swing – стиль, который появился в Европе и сразу стал популярным. Это сочетание зажигательного свинга, джаза и современных клубных ритмов.

Группа "Сальто Назад"

Киевская группа "Сальто назад" основанная в 2011 году. "Песня "О Мамо" – это заметка самому себе о том, что не нужно забывать о важности семейных отношений", – комментируют участники группы.

MamaRika

MamaRika выступит 4 февраля с авторской песней "We Are One", которую создавала вместе с саундпродюсером Ваней Клименко. "Во время работы над треком я попыталась проникнуться атмосферой самого масштабного музыкального телеконкурса в Европе. И воплотить в звуках Любовь. В независимости от внешних и внутренних различий нам необходимо беречь это чувство. И беречь друг друга. Поскольку все мы — одно целое", — говорит исполнительница.

Арсен Мирзоян

Музыкант Арсен Мирзоян представит на нацотборе композицию "Джеральдина". Песня, с которой Мирзоян будет участвовать в национальном отборе "Евровидения", посвящена дочке Чаплина. Артист поделился историей создания песни: "Однажды я наткнулся на письмо Чаплина, – рассказывает Мирзоян. – Он был адресован его дочери Джеральдине. Мне, как отцу дочери, тоже знакомы эти эмоции: сыновья – мужчины в будущем, и они смогут сами за себя постоять, а принцессе нужен верный рыцарь на всю жизнь. Мне хватило пару часов, я кратко зарифмовал письмо Чарли – так появилась песня "Джеральдина".

Tayanna

Певица Татьяна Решетняк выйдет на сцену национального отборочного тура "Евровидение" под псевдонимом TAYANNA – это имя отражает новую главу в творчестве исполнительницы.

Конкурсная песня "I Love You" от Tayanna завоевала симпатию у пользователей Youtube. Видео набрало около 200 тысяч просмотров. Стоит отметить, что конкурсную песню TAYANNA написала в соавторстве c Максом Барских. Музыкант написал англоязычную лирику и выступил саунд-продюсером трека.

Система голосования состоит в следующем: жюри выставляют участникам баллы, зрители голосуют путем смс, после чего баллы от судей и зрителей суммируются.