Евровидение-2017: конкурсная песня Tayanna стала лидером просмотров на Youtube (видео)

Совсем скоро, 4 февраля, мы узнаем результаты первого полуфинала национального отборочного тура "Евровидения", но уже сейчас видны симпатии интернет пользователей. Основываясь на количестве просмотров конкурсных песен, можно определить тройку лидеров, среди которых: TAYANNA, Руслан Кузнецов и группа СКАЙ.

Конкурсная песня "I Love You" от Tayanna завоевала симпатию у пользователей Youtube. Видео набрало около 130 тысяч просмотров и множество положительных отзывов от фанатов конкурса из разных стран: "Оk, this can be another winner! Send her Ukraine! 12 points from Armenia!", Ukraine will win Eurovision again. One of my favourites countries in the contest! Kisses from Portugal!", "Ukraine, SEND THIS! 12 points from Sweden", "Рerfaction and amazing song,best of luck, love from Israel".

Стоит отметить, что конкурсную песню TAYANNA написала в соавторстве c Максом Барских. Музыкант написал англоязычную лирику и выступил саунд-продюсером трека.

На втором месте оказалась ритмичная композиция Deep shivers в исполнении Руслана Кузнецова. Количество просмотров видео кременчугского блогера приблизилось к 33 тысячам. Слова и музыку песни конкурсант написал сам, а своим главным соперником видит группу O.Torvald.

Замыкает тройку лидеров романтический трек "Я тебе люблю" от "СКАЙ". На счету украинской рок-группы 32 тысячи просмотров. Над своей новой песней ребята работали около года, а ее автором выступил непосредственно фронтмен группы Олег Собчук.

Напомним, полуфиналы украинского национального отбора "Евровидения-2017" состоятся 4, 11 и 18 февраля. Имя победителя, который представит Украину на европейском конкурсе, станет известно 25 февраля.