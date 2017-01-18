"Евровидение-2017": Оля Цибульская высказалась об участниках Национального отбора

Певица и телеведущая Оля Цибульская на странице в Instagram высказалась об участниках Национального отбора "Евровидения-2017". Напомним, организаторы Национального отбора на "Евровидение" совместно с музыкальным продюсером Константином Меладзе определили имена исполнителей, которые проходят в полуфинал.

С 4 февраля в прямых эфирах на СТБ и UΛ:Перший за право представлять Украину на Международном песенном конкурсе будут бороться 24 участника. Среди кандидатов немало знакомых имен – Татьяна Решетняк, Виталий Козловский, Мила Нитич, группа "СКАЙ", Рожден Ануси и другие.

"После выступления "Гринджол" нам бояться нечего! Сегодня открыла список полуфиналистов нацотбора #Евровидение2017 без валерьянки. Обсудим? Уверена, когда рядом с женщиной нормальный мужик – и в творчестве прет. Mamarika тому яркое подтверждение! Наконец-то! Рожден Ануси как по мне, музыкальный близнец Sunsay, и если ROZHDEN выдаст такой же хит, как ""Love Manifest" – отправлю за него SMS. Арсен Мирзоян, надеюсь, все же отойдет от амплуа "украинского Высоцкого" и, вдохновленный прекрасными женой и дочкой, покажет, как звенит его харизма! Зная фанатизм Виталия Козловского уверена, что он уже не спит, разучивает новые танцевальные движения Бритни Спирс, чтобы всех поразить. Очень хочется увидеть его на сцене другим. Виталик, жги! Мне после "Фабрики" удалось избавиться от Саши Бодянского, а k.a.d.n.a.y – обрести прекрасного продюсера Елену Коляденко. 90% артистов, когда хотят гениально – бегут к Лене с криками "ПОМОГИТЕ". Будет драйв и секас, чую! O Torvald несколько лет назад обиделся на меня во время интервью за шутку о его популярности. И вот в этом году Галич перестал дуться, начал выпускать хитовые песни и качественные видео. Интересно, что будет в феврале? А Мила Нитич особо не напрягалась. Да и зачем, если за спиной стоит великий (без шуток!) продюсер Бебешко! Кстати, во время концерта Тины Кароль видела его в зале, присматривался… Мила, держи его крепче! "Талант"+"Бадоев" не всегда равно "Макс Барских". К слову, пока Алан Бадоев отдыхал на Бали и пил кокос из трубочки, решил, что Татьяна Решетняк теперь будет TAYANNA. И хорошо, что Таня выплыла из "шоколадной" реки и открыла своему таланту просторы океана шоу-бизнеса. В общем, то, что украинский народ – самый талантливый народ в мире, мы можем еще долго говорить, путешествуя на #сказочноебали. Но настало время "Ч", когда надо показать, что мы можем не только брать высокие ноты и взращивать курс доллара, но и достойно встретить Европу в мае 2017 года! Коллеги, искренне болею за вас!", – прокомментировала Оля.