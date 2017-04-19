Необычная взломщица: фанатка пробралась в дом Дрейка и выпила его газировку

24-летнюю Мешу Коллинс обнаружили в запертом изнутри помещении в окружении открытых бутылок газировки и воды

В Лос-Анджелесе в дом канадского певца Дрейка пробралась взломщица, которую в последствии арестовала местная полиция.

Отмечается, что 24-летнюю Мешу Коллинс обнаружили в запертом изнутри помещении в окружении открытых бутылок газировки и воды, взятых из холодильника музыканта.

Как рассказали сотрудники полиции, ничто не указывает на то, что девушка пыталась украсть что-то еще. Материального ущерба жилищу Коллинс также не нанесла.

В результате такого странного поступка девушке предъявили обвинение в проникновении на частную собственность с намерением совершить кражу. Она находится под стражей до суда.