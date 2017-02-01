Фаррелл Уильямс стал отцом тройняшек

Сегодня, 10:30

Представитель музыканта не стал сообщать пол и имена детей, отметив лишь то, что и они, и мама чувствуют себя превосходно

Фаррелл Уильямс и его супруга Хелен Ласичан. Фото: AFP
Фаррелл Уильямс и его супруга Хелен Ласичан. Фото: AFP

В семье Фаррелла Уильямса серьезное пополнение — супруга исполнителя, 36-летняя Хелен Ласичан, родила тройню. По сообщениям инсайдеров, радостное событие произошло еще в январе. Представитель Фаррелла Уильямса отказался говорить об именах и поле младенцев, но подтвердил факт рождения тройни и добавил, что "мать и дети здоровы и очень счастливы".

Напомним, что 43-летний музыкант и продюсер Фаррелл Уильямс и Хелен Ласичан поженились в октябре 2013 года. Свадьба состоялась в ботаническом саду Майами, а шумную вечеринку в честь этого события молодожены закатили на яхте под названием Never Say Never. Отметим, что у пары уже есть ребенок — 8-летний сын Рокет. 

Первенец был назван в честь песни Элтона Джона Rocket Man, также сыну посвящена песня самого Фаррелла Rocket’s Theme, звучащая в мультфильме "Гадкий я".

Кстати, Фаррелл не так давно подписал контракт с Chanel: музыкант станет первым мужчиной, который будет представлять линию сумок модного дома.
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