Ферги раскрыла секрет своей стройной фигуры
Актер Джош Дюамэль отметил, что у его жены феноменальная способность к спорту
42-летняя Ферги может похвастаться точеной фигурой. Ранее звезда пояснила, что ничего особенного для поддержания своего тела в таком виде она не делает — обычные физические нагрузки. Однако недавно ее муж 44-летний Джош Дюамэль в интервью изданию Health Magazine рассказал о чудодейственном коктейле, который они с женой пьют каждое утро на протяжении семи лет. "Во время съемок третей части "Трансформеров" диетолог научила меня этому рецепту. Надо смешать свежевыжатый сок из шпината, капусты, сельдерея, яблока, банана и груши. Эта смесь дает невероятный заряд энергии на весь день", — сообщил актер.
Как оказалось, певица благодаря этому напитку ест меньше и получает все необходимые микроэлементы для правильного обмена веществ в организме. Джош отметил, что у его жены феноменальная способность к спорту. По его словам, она не нуждается в персональном тренере, который бы ее подгонял, а сама по несколько часов проводит в зале. Дюамэль отметил, что до сих пор не понимает, как Ферги удается всего за несколько дней физических нагрузок убрать любую проблемную зону.
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