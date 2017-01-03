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Филипп Киркоров из-за "сумасшедшей" новогодней ночи уснул в аэропорту (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7852/70_main.1483432559.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7852/70_tn.1483432559.jpg Звезды Спящего Филиппа в аэропорту Хитроу подловил его друг 

Филипп Киркоров из-за "сумасшедшей" новогодней ночи уснул в аэропорту (фото)

Сегодня, 11:30

Спящего Филиппа в аэропорту Хитроу подловил его друг 

Филипп Киркоров. Фото: Instagram
Филипп Киркоров. Фото: Instagram

Певец Филипп Киркоров сильно устал и теперь засыпает буквально на ходу. На странице в Instagram Киркоров рассказал о "сумасшедшей" новогодней ночи. Спящего Филиппа в аэропорту Хитроу подловил его друг – композитор Игорь Николаев.

"Абсолютно потерявшись во времени и пространстве, уснул где-то в сегодняшних нескончаемых перелетах, маршрутах и бизнес-лаунджах, и в этот самый момент фотокамера моего дорогого друга Игоря Николаева зафиксировала мою накопившуюся усталость за непростой 2016 год, минувшую сумасшедшую новогоднюю ночь 2017 и последние мои 49,5 лет! А что же дальше? Первое января, как это ни странно уже прошло свой экватор, так и весь год и вся жизнь пролетит! А как же любовь? Пусть она вам всем сегодня приснится! Мне уже приснилась и даже стала явью", – поделился артист.

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Фото: Instagram
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