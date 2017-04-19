Филипп Киркоров не может смириться со смертью сестры

Сегодня, 15:00

Киркоров признался, что ни разу не был на могиле сестры и не приезжал хоронить ее

Филипп Киркоров. Фото: Instagram
Филипп Киркоров. Фото: Instagram

Филипп Киркоров, которому 30 апреля исполнится 50 лет, стал гостем программы "Секрет на миллион". Во время интервью король поп-сцены признался Лере Кудрявцевой, что до сих пор переживает о том, что у него нет родных братьев и сестер. Единственная сестра Филиппа Киркорова Ксения умерла, когда ей было всего семь дней от роду. Врачи сказали, что у новорожденной не раскрылось легкое – пишет "Стархит".

Девочка была ребенком Бедроса Киркорова и его второй супруги Людмилы, с которой он создал семью после ухода из жизни Виктории, мамы Филиппа Киркорова. Жена Бедроса Киркорова забеременела уже в довольно зрелом возрасте, когда ей было за сорок лет. Филипп Киркоров узнал о малышке уже после ее рождения.

"Я узнал, обо всем, когда девочка уже родилась, и когда легкое не раскрылось, –  признается Филипп Киркоров. – Я тогда очень ругался и кричал на отца. Ситуация была непростой. Люда забеременела после сорока лет, был высокий риск. Ведь можно было привезти ее в Москву, а не рожать в роддоме маленького городка".

Трагедия произошла в 2002 году, в то время Филипп Киркоров был женат на Алле Пугачевой. Артист уверен, что они с Аллой смогли бы найти для жены Бедроса и их дочери в Москве лучших врачей, и все могло бы сложиться совершенно иначе. "Я узнал последний, что сестра родилась, – сокрушается Филипп Киркоров. –  Возможно, отец боялся, что я еще ревную, что он женился… И я, и Алла мы очень переживали, что не удалось спасти Ксению. Сейчас  ей было бы пятнадцать лет".

Филипп Киркоров признался, что ни разу не был на могиле сестры и не приезжал хоронить ее. "Я всего три раза в жизни был на похоронах – у мамы, у брата Аллы и у Жанны Фриске. И я понял, что вынести этого не могу…", – сказал певец. Звезда всегда помнит о новорожденной Ксении, и когда бывает в храмах, ставит свечку за упокой ее души.
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СтарХит

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